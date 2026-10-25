SALVADOR

Homem morre após confronto com a PM no Nordeste de Amaralina

Uma mulher e outro homem também ficaram feridos durante a ocorrência; policiais apreenderam arma e drogas

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:58

Homem morre após confronto com a PM no Nordeste de Amaralina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um homem de 25 anos, identificado como Danilo Santos, morreu após um confronto com policiais militares na madrugada deste sábado (24), em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência aconteceu durante rondas na região do Nordeste de Amaralina.

De acordo com a PM, policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Emídio Pio quando foram surpreendidos por cerca de 15 homens armados, que atiraram contra as guarnições. Os militares revidaram.

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Após os disparos, os policiais encontraram Danilo e uma mulher feridos. Os dois foram socorridos para uma unidade de saúde da rede pública. O homem não resistiu aos ferimentos, enquanto a mulher recebeu atendimento por um ferimento no braço, sem risco de morte. Um terceiro homem também deu entrada na unidade médica com um ferimento na perna e afirmou ter relação com a ocorrência.

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como morte por intervenção de agente de segurança pública.

Na ação, os policiais apreenderam uma submetralhadora artesanal calibre 9 mm, um carregador alongado, duas munições intactas, 30 buchas de maconha, 49 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, uma balança de precisão, uma cédula de R$ 20 e uma bolsa pochete.

O material foi apresentado no DHPP. A Polícia Civil informou que foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, e que o caso segue em apuração.