POLÍCIA

Homem morre após confronto com policiais da Rondesp em São Cristóvão

Suspeitos atiraram contra as guarnições durante patrulhamento; armas, munições e drogas foram apreendidas

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:00

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem morreu após um confronto com policiais militares da Rondesp Atlântico na madrugada desta terça-feira (27), na Rua Alto da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a corporação, as equipes faziam patrulhamento na região quando avistaram um grupo de suspeitos que tentou fugir ao perceber a aproximação das viaturas.

Ainda de acordo com a versão policial, durante a tentativa de fuga, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram. Após o fim dos disparos, um dos homens foi encontrado ferido. Os policiais prestaram socorro ao suspeito e o levaram para uma unidade hospitalar. Apesar do atendimento, a equipe médica constatou a morte.

Na ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38 e munições de diferentes calibres. Também foram encontradas 60 trouxas de maconha, 63 porções de crack, um pacote de haxixe e 120 pinos de cocaína. O caso foi registrado para a adoção das medidas legais cabíveis.