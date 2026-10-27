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Homem morre após confronto com policiais da Rondesp em São Cristóvão

Suspeitos atiraram contra as guarnições durante patrulhamento; armas, munições e drogas foram apreendidas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:00

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem morreu após um confronto com policiais militares da Rondesp Atlântico na madrugada desta terça-feira (27), na Rua Alto da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a corporação, as equipes faziam patrulhamento na região quando avistaram um grupo de suspeitos que tentou fugir ao perceber a aproximação das viaturas.

Ainda de acordo com a versão policial, durante a tentativa de fuga, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram. Após o fim dos disparos, um dos homens foi encontrado ferido. Os policiais prestaram socorro ao suspeito e o levaram para uma unidade hospitalar. Apesar do atendimento, a equipe médica constatou a morte.

Na ocorrência, foram apreendidos uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38 e munições de diferentes calibres. Também foram encontradas 60 trouxas de maconha, 63 porções de crack, um pacote de haxixe e 120 pinos de cocaína. O caso foi registrado para a adoção das medidas legais cabíveis.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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