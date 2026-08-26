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Homem morre após sofrer descarga elétrica e ficar preso a poste em Salvador

Neoenergia Coelba afirmou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local após ser identificada uma "manipulação inadequada da rede"

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 18:57

Homem morre após sofrer descarga elétrica e ficar preso a poste em Salvador
Homem morre após sofrer descarga elétrica e ficar preso a poste em Salvador Crédito: Divulgação

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (26), no bairro do Cassange, em Salvador. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma descarga elétrica. O corpo, que ainda não foi formalmente identificado, ficou preso após o acidente.

O corpo ficou preso a um poste na Rua Alto do Girassol. Equipes do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM), de Salvador, e do 10º BBM, de Camaçari, foram acionadas para efetuar a retirada do cadáver.

Após a remoção, o corpo foi conduzido ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará pelos procedimentos legais de perícia e identificação.

"A operação exigiu uma atuação integrada e cuidadosa das equipes, diante das condições da ocorrência. Os bombeiros utilizaram duas viaturas da corporação, uma Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS) e uma Auto Escada Mecânica (AEM), garantindo o acesso seguro ao local onde o homem se encontrava", informou o Corpo de Bombeiros, por meio de nota.

Também participaram da ocorrência equipes da Neoenergia Coelba e da Polícia Militar da Bahia. Em nota, a Neoenergia lamentou a morte e afirmou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local após ser identificada uma "manipulação inadequada da rede".

"A distribuidora reforça que a realização de atividades na rede elétrica é restrita às equipes da Neoenergia Coelba. O acesso inadequado pode representar risco à vida e à segurança de toda a população, além de prejudicar o fornecimento de energia", comunicou.

A morte foi registrada pela 12ª Delegacia Territorial de Itapuã.

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