CASSANGE

Homem morre após sofrer descarga elétrica e ficar preso a poste em Salvador

Neoenergia Coelba afirmou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local após ser identificada uma "manipulação inadequada da rede"

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 18:57

Homem morre após sofrer descarga elétrica e ficar preso a poste em Salvador Crédito: Divulgação

Um homem morreu na manhã desta quarta-feira (26), no bairro do Cassange, em Salvador. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma descarga elétrica. O corpo, que ainda não foi formalmente identificado, ficou preso após o acidente.

O corpo ficou preso a um poste na Rua Alto do Girassol. Equipes do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM), de Salvador, e do 10º BBM, de Camaçari, foram acionadas para efetuar a retirada do cadáver.

Após a remoção, o corpo foi conduzido ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará pelos procedimentos legais de perícia e identificação.

"A operação exigiu uma atuação integrada e cuidadosa das equipes, diante das condições da ocorrência. Os bombeiros utilizaram duas viaturas da corporação, uma Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS) e uma Auto Escada Mecânica (AEM), garantindo o acesso seguro ao local onde o homem se encontrava", informou o Corpo de Bombeiros, por meio de nota.

Também participaram da ocorrência equipes da Neoenergia Coelba e da Polícia Militar da Bahia. Em nota, a Neoenergia lamentou a morte e afirmou que uma equipe técnica foi encaminhada ao local após ser identificada uma "manipulação inadequada da rede".

"A distribuidora reforça que a realização de atividades na rede elétrica é restrita às equipes da Neoenergia Coelba. O acesso inadequado pode representar risco à vida e à segurança de toda a população, além de prejudicar o fornecimento de energia", comunicou.