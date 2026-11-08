Homem morre após trocar tiros com policiais militares em São Rafael

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Esther Morais
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08:44
Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares na noite de sábado (7), na Rua São Carlos, no bairro de São Rafael, em Salvador. A ocorrência foi registrada por equipes da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que apreenderam uma arma de fogo, drogas e dinheiro.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes intensificavam o patrulhamento na região quando avistaram um homem armado, que estaria traficando drogas. Ao perceber a aproximação da equipe, ele teria efetuado disparos contra os policiais e fugido. Os militares revidaram.
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Após a troca de tiros, o homem foi encontrado ferido e socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.
Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, 172 porções de maconha, 63 pedras de crack e R$ 56 em espécie.
Todo o material foi encaminhado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.