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Homem morre durante confronto entre suspeitos e PMs em píer de prédio no Corredor da Vitória

Caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (10), no Condomínio Edifício Queen Elizabeth Vitória

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:38

Caso ocorreu no píer do Condomínio Edifício Queen Elizabeth Vitória
Caso ocorreu no píer do Condomínio Edifício Queen Elizabeth Vitória Crédito: Reprodução

Um homem morreu durante um confronto entre suspeitos e policiais militares no píer do Condomínio Edifício Queen Elizabeth Vitória, no Corredor da Vitória, uma das áreas mais nobres de Salvador. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão realizavam patrulhamento na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno. O reforço policial, segundo a corporação, ocorreu em razão de recentes ocorrências envolvendo grupos armados.

No local, as guarnições perceberam o deslocamento de um grupo de homens em direção à região da Gamboa. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos teriam iniciado os disparos, segundo a PM.

"Houve resposta à agressão e, após cessarem os disparos, um homem foi localizado ferido. O suspeito foi imediatamente socorrido para um hospital, onde o óbito foi constatado", diz trecho da nota da corporação.

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Com o suspeito, foram encontrados uma arma de fogo e materiais relacionados ao tráfico de drogas. O material apreendido será apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelos órgãos competentes.

Tags:

Pms Corredor da Vitória

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