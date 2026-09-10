POLÍCIA

Homem morre durante confronto entre suspeitos e PMs em píer de prédio no Corredor da Vitória

Caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (10), no Condomínio Edifício Queen Elizabeth Vitória

Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:38

Caso ocorreu no píer do Condomínio Edifício Queen Elizabeth Vitória Crédito: Reprodução

Um homem morreu durante um confronto entre suspeitos e policiais militares no píer do Condomínio Edifício Queen Elizabeth Vitória, no Corredor da Vitória, uma das áreas mais nobres de Salvador. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º Batalhão realizavam patrulhamento na Avenida Lafayete Coutinho, conhecida como Avenida Contorno. O reforço policial, segundo a corporação, ocorreu em razão de recentes ocorrências envolvendo grupos armados.

No local, as guarnições perceberam o deslocamento de um grupo de homens em direção à região da Gamboa. Com a aproximação dos policiais, os suspeitos teriam iniciado os disparos, segundo a PM.

?URGENTE: BALA CANTANDO; Dia comum em salvador. Polícia trocando tiros com vagabundos no Píer do corredor da Vitória, durante uma operação na Gamboa. Um meliante morreu! pic.twitter.com/bRLWOHGk4X — Danzinho (@eudanzinho) September 10, 2026

"Houve resposta à agressão e, após cessarem os disparos, um homem foi localizado ferido. O suspeito foi imediatamente socorrido para um hospital, onde o óbito foi constatado", diz trecho da nota da corporação.