CRIME

Homem morto a tiros em acesso ao estacionamento de shopping em Salvador é identificado

Vítima de 27 anos foi baleada na noite de segunda-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:16

Homem morto a tiros em acesso ao estacionamento de shopping em Salvador é identificado Crédito: Reprodução

O homem morto a tiros no acesso ao estacionamento do Shopping Paralela, em Salvador, foi identificado como Jamerson Sérgio Silva Santos, de 27 anos. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (16), nas proximidades do centro comercial, localizado na Avenida Luís Viana Filho.

Segundo informações da TV Bahia, Jamerson havia estacionado uma motocicleta e caminhava pelo estacionamento enquanto usava o celular. Depois de alguns minutos, ele se sentou em uma calçada próxima à entrada do estacionamento. Nesse momento, outra motocicleta se aproximou, conduzida por um homem que carregava uma mochila semelhante à utilizada por entregadores de aplicativo. O suspeito efetuou diversos disparos contra a vítima e fugiu.

Equipes do 32º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para averiguar a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram Jamerson caído, ferido e sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, e guias periciais e de remoção foram expedidas.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso. Diligências são realizadas para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime.

Em nota, o Shopping Paralela informou que a administração está colaborando com as autoridades na investigação.