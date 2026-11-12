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Homem pula no Dique do Tororó para salvar cadela de afogamento

Homem mergulhou no local e conseguiu retirar o animal da água

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 21:01

Homem pula no Dique do Tororó para salvar cadela de afogamento
Homem pula no Dique do Tororó para salvar cadela de afogamento Crédito: Reprodução

Um homem entrou nas águas do Dique do Tororó, em Salvador, para salvar uma cadela que estava se afogando na manhã desta quinta-feira (12). Usando apenas uma cueca, ele mergulhou no local e conseguiu retirar o animal da água, sob os olhares de pessoas que acompanhavam a situação.

Segundo testemunhas, a cadela estava há horas na água, bastante cansada e sem conseguir alcançar um ponto seguro para sair.

O designer de interiores Rafael Oliveira presenciou o episódio durante uma caminhada matinal com um amigo. Ele contou que percebeu uma movimentação incomum nas proximidades das esculturas dos orixás, onde algumas pessoas tentavam chamar a atenção do animal.

“Resolvemos dar a volta no Dique e ela ainda estava lá. Tinha um rapaz com a mão enfaixada que tentou resgatar com um barquinho, mas a cachorra mordeu ele. Nesse momento, a gente não quis mais sair, ficou com medo de acontecer alguma coisa e começamos a pedir para ligarem para os bombeiros”, relatou Rafael, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Com o passar do tempo, a cadela demonstrava sinais cada vez maiores de exaustão. Foi então que um homem apareceu e decidiu entrar na água para tentar salvá-la.

“Do nada apareceu um rapaz. Todo mundo assobiando, estalando os dedos, até que ele tirou a roupa, ficou de cueca e mergulhou”, contou.

Durante o resgate, o animal chegou a morder o homem, mas ele conseguiu segurá-lo por trás e conduzi-lo até a margem. Um turista que acompanhava a situação ajudou a retirar a cadela da água.

Após o salvamento, o homem se vestiu e deixou o local sem que as testemunhas conseguissem identificá-lo.

Ainda segundo Rafael, um morador da região recolheu a cadela e informou que tentaria encaminhá-la para adoção.

“A cachorrinha estava muito assustada, parecia perdida”, relatou.

O resgate foi registrado em vídeo e repercutiu nas redes sociais, onde a atitude do homem recebeu elogios.

“Devia receber uma medalha de honra”, comentou um internauta.

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