Homem que espancou mulher para roubar mochila no Caminho das Árvores é preso no metrô

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Mariana Rios
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:22
Um homem de 39 anos suspeito de espancar uma mulher para roubar a mochila dela foi preso na segunda-feira (19), em uma estação de metrô no bairro de Pernambués, em Salvador. O caso ganhou repercussão em maio, após imagens de câmeras de segurança mostrarem a vítima, de 49 anos, sendo agredida enquanto seguia para o trabalho.
A mulher subia uma escadaria quando foi surpreendida pelo suspeito. Ela recebeu vários socos e continuou sendo agredida mesmo depois de cair no chão. Após o ataque, o homem levou a mochila, que continha celular, documentos pessoais, cartões bancários e outros pertences.
Além do roubo, a vítima teve prejuízos financeiros com transações realizadas posteriormente usando os cartões bancários.
Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores
O suspeito foi identificado pela Polícia Civil após a análise de imagens de videomonitoramento, o uso de ferramentas de reconhecimento facial e o reconhecimento fotográfico feito pela vítima. Apesar de identificado, ele ainda não havia sido localizado.
As investigações da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) avançaram após novas diligências, que permitiram encontrar o homem na estação de metrô em Pernambués.
Ele foi levado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para concluir o procedimento.