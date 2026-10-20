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Homem que espancou mulher para roubar mochila no Caminho das Árvores é preso no metrô

Agressão foi registrada por câmeras de segurança em maio; vítima seguia para o trabalho quando foi atacada com socos, inclusive após cair no chão

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:22

Imagem de câmera de segurança mostra vítima, que seguia para o trabalho e foi espancada por homem de 39 anos numa escadaria no Caminho das Árvores; ele foi preso na segunda-feira (19)
Imagem de câmera de segurança mostra vítima, que seguia para o trabalhom sendo espancada por homem de 39 anos em escada no Caminho das Árvores Crédito: Reprodução/Tv Bahia

Um homem de 39 anos suspeito de espancar uma mulher para roubar a mochila dela foi preso na segunda-feira (19), em uma estação de metrô no bairro de Pernambués, em Salvador. O caso ganhou repercussão em maio, após imagens de câmeras de segurança mostrarem a vítima, de 49 anos, sendo agredida enquanto seguia para o trabalho.

A mulher subia uma escadaria quando foi surpreendida pelo suspeito. Ela recebeu vários socos e continuou sendo agredida mesmo depois de cair no chão. Após o ataque, o homem levou a mochila, que continha celular, documentos pessoais, cartões bancários e outros pertences.

Além do roubo, a vítima teve prejuízos financeiros com transações realizadas posteriormente usando os cartões bancários.

Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores

Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
Alameda das Espatódeas por Arquivo/CORREIO
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Alameda das Espatódeas, Caminho das Árvores por Sora Maia/CORREIO

O suspeito foi identificado pela Polícia Civil após a análise de imagens de videomonitoramento, o uso de ferramentas de reconhecimento facial e o reconhecimento fotográfico feito pela vítima. Apesar de identificado, ele ainda não havia sido localizado.

As investigações da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) avançaram após novas diligências, que permitiram encontrar o homem na estação de metrô em Pernambués.

Ele foi levado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para concluir o procedimento.

Tags:

Violência Reconhecimento Facial

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