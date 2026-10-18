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Homem que morreu afogado no Porto da Barra era turista alemão

Rupert Thomas Stork morreu no sábado (17), após se afogar em uma das praias mais conhecidas da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 19:05

O turista alemão Rupert Thomas Stork, de 66 anos, morreu afogado na praia do Porto da Barra
O turista alemão Rupert Thomas Stork, de 66 anos, morreu afogado na praia do Porto da Barra Crédito: Reprodução

O alemão Rupert Thomas Stork, de 66 anos, morreu após se afogar na praia do Porto da Barra, em Salvador, na tarde de sábado (17). O homem estava na capital baiana como turista, mas, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o motivo da viagem, o tempo de permanência na cidade ou se estava acompanhado.

O caso foi registrado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), segundo a Polícia Civil da Bahia, que confirmou a identidade da vítima. As circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidas.

O resgate mobilizou equipes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), que utilizaram um helicóptero para auxiliar na retirada do homem da água. Depois, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram manobras de reanimação. De acordo com relatos de testemunhas à TV Bahia, as tentativas duraram quase uma hora, mas o turista não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Salvador para necropsia. Até este domingo (18), não havia informações sobre a liberação do corpo ou o traslado para a Alemanha.

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