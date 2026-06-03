CRIME

Homem que tirou folga para matar companheira com mais de 40 facadas é condenado a 54 anos de prisão em Salvador

Julgamento foi realizado no Fórum Ruy Barbosa nesta quarta-feira (3)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:24

Mulher foi mortas com golpes de faca em Salvador Crédito: Reprodução

Gilmar Correia da Silva, acusado de matar a companheira Lindiane Rufino Soares com mais de 40 golpes de faca foi condenado a 54 anos e 2 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Durante o julgamento, que aconteceu nesta quarta-feira (3) em Salvador, ele confessou o crime.

O feminicídio ocorreu em 5 de janeiro de 2025, no apartamento do casal, no bairro de São Rafael, em Salvador. O laudo de exame necroscópico apontou perfurações no corpo causadas por 44 golpes de faca em diferentes órgãos de Lindiane.

Gilmar Correia da Silva, que é suboficial da Marinha Mercante, e a vítima mantinham um relacionamento de 19 anos e tinham uma filha de 10 anos à época do crime.

Com a confissão do réu, a defesa tentou convencer os sete jurados se houve causas para aumento de pena ou não. Ao fim, os jurados decidiram que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar, o que configura feminicídio, e que houve duas causas: meio cruel e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. Além disso, o juiz reconheceu como agravante o motivo torpe, alegado pelo representante do Ministério Público na ocasião.

Em decisão que negou o pedido de liberdade provisória da defesa, a juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos destacou a gravidade do caso, apontando que a vítima sofreu múltiplas perfurações e uma amputação traumática na ponta do dedo polegar da mão direita.

Segundo familiares, o relacionamento enfrentava conflitos desde dezembro de 2024. No dia do homicídio, Gilmar, que trabalha embarcado, pediu para o chefe uma folga, com a desculpa que precisava resolver problemas pessoais.