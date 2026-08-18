DISFARCE

Homem se passa por vendedor de frutas para comercializar drogas no centro de Salvador

Homem foi preso em flagrante na Avenida Joana Angélica

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:32

Homem foi preso em flagrante na Avenida Joana Angélica Crédito: Google Street View

Um homem de 33 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (17), na Avenida Joana Angélica, em Salvador. Segundo a polícia, ele se passava por vendedor de frutas para comercializar entorpecentes.



As investigações indicam que o suspeito utilizava a atividade como disfarce para a venda de drogas. Equipes policiais foram ao local para averiguar uma denúncia e, durante o monitoramento, o homem foi visto realizando uma transação suspeita com outro homem que estava em uma motocicleta.

Um relatório financeiro extraído da máquina de cartão apontou movimentação de aproximadamente R$ 9 mil na semana anterior, além de R$ 1.712 em transações registradas nesta segunda-feira (17).

Durante as buscas realizadas no local, foram apreendidas 135 trouxas de maconha e 78 porções de cocaína, além de uma máquina de cartão de crédito e débito.