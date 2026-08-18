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Homem se passa por vendedor de frutas para comercializar drogas no centro de Salvador

Homem foi preso em flagrante na Avenida Joana Angélica

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 22:32

Homem foi preso em flagrante na Avenida Joana Angélica
Homem foi preso em flagrante na Avenida Joana Angélica Crédito: Google Street View

Um homem de 33 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (17), na Avenida Joana Angélica, em Salvador. Segundo a polícia, ele se passava por vendedor de frutas para comercializar entorpecentes.

As investigações indicam que o suspeito utilizava a atividade como disfarce para a venda de drogas. Equipes policiais foram ao local para averiguar uma denúncia e, durante o monitoramento, o homem foi visto realizando uma transação suspeita com outro homem que estava em uma motocicleta.

Um relatório financeiro extraído da máquina de cartão apontou movimentação de aproximadamente R$ 9 mil na semana anterior, além de R$ 1.712 em transações registradas nesta segunda-feira (17).

Durante as buscas realizadas no local, foram apreendidas 135 trouxas de maconha e 78 porções de cocaína, além de uma máquina de cartão de crédito e débito.

O homem foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial dos Barris, onde foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer completamente os fatos e identificar outros possíveis envolvidos.

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