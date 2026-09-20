POLÍCIA

Homem tenta matar ex-companheira em Salvador e sofre traumatismo ao cair de telhado durante fuga

Caso ocorreu em Alto de Coutos

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18:41

Deam Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

Um homem de 44 anos, cuja identidade não foi revelada, tentou matar a ex-companheira no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, na noite de sábado (19). O suspeito foi perseguido pela polícia, caiu de um telhado e sofreu traumatismo craniano.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão Apolo foram informados de que um homem tentou atingir uma mulher com uma faca em via pública. Durante a tentativa de fuga, ele caiu do telhado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O suspeito foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhado para um hospital.