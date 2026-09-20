Homem tenta matar ex-companheira em Salvador e sofre traumatismo ao cair de telhado durante fuga

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Millena Marques
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18:41
Um homem de 44 anos, cuja identidade não foi revelada, tentou matar a ex-companheira no bairro de Alto de Coutos, em Salvador, na noite de sábado (19). O suspeito foi perseguido pela polícia, caiu de um telhado e sofreu traumatismo craniano.
De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão Apolo foram informados de que um homem tentou atingir uma mulher com uma faca em via pública. Durante a tentativa de fuga, ele caiu do telhado.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O suspeito foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e, em seguida, encaminhado para um hospital.
A mulher não sofreu ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi). O suspeito permanece à disposição da Justiça.