PRONUNCIAMENTO

Hospital Aliança afasta médico investigado por estupro de vulnerável em Salvador

Urologista Samuel Juncal foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (27)



Millena Marques

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:03

Saiba quem é o médico investigado por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil em Salvador Crédito: Reprodução

O Hospital Aliança afastou o médico urologista Samuel Juncal, investigado por estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil em Salvador. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela polícia na manhã desta quinta-feira (27), na residência onde mora, no bairro da Barra. Não houve mandado de prisão contra o médico.

"O Hospital Aliança informa que, após tomar conhecimento das acusações contra o Dr. Samuel Juncal por meio da imprensa, decidiu pelo afastamento preventivo do médico, enquanto são realizadas as devidas apurações", diz nota do hospital.

O médico é formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e realizou residência em Cirurgia Geral e Urologia, além de mestrado e doutorado na área. Também atuou como professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e como preceptor do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Atualmente, atende no Hospital Aliança, unidade da Rede D’Or localizada no Rio Vermelho.

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Em nota, a defesa informou que o urologista é inocente e que as acusações são infundadas e caluniosas. Também ressaltou que o investigado mantém colaboração irrestrita e transparente com as autoridades e com o Poder Judiciário para que a verdade seja restabelecida.

A defesa acrescentou que a medida de busca e apreensão realizada nesta manhã "revelou-se totalmente desnecessária e desproporcional, visto que o médico sempre colaborou com os órgãos investigativos". Também esclareceu que, nos dias 12, 17 e 20 de agosto, foram indicadas à Delegacia de Polícia testemunhas que poderiam atestar a inocência do médico.

Operação Brilho do Amanhã

Ao todo, dez pessoas foram presas durante a Operação Brilho do Amanhã, que combate crimes praticados contra crianças e adolescentes na Bahia. As prisões ocorreram nesta quinta-feira (27), em Salvador, Lauro de Freitas, Itagi e Seabra. Também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, além de prisões em flagrante realizadas durante as diligências.

Na capital baiana, quatro pessoas foram presas nos bairros do Calabetão, Pernambués, Fazenda Grande do Retiro e Arenoso. Também houve uma prisão em Lauro de Freitas, uma em Itagi e outra em Seabra.

Um dos investigados, de 24 anos, é suspeito de estupro de vulnerável, produção de conteúdo e armazenamento de pornografia infantil. As investigações apontam que pelo menos três vítimas teriam sido abusadas pelo suspeito, que teria se aproveitado do vínculo de parentesco para cometer os crimes.

Outro investigado é um servidor público aposentado, suspeito de abusar de cinco familiares. Policial militar da reserva, ele foi encaminhado ao Batalhão de Choque, onde permanece custodiado.