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Hospital de Salvador abre vagas para voluntários acompanharem pacientes

Programa prevê companhia, escuta, leitura, música e apoio a pacientes e familiares em recuperação ou cuidados paliativos

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 12:43

Hospital Casa de Retiro São Francisco Crédito: Divulgação

O Hospital Casa de Retiro São Francisco (HCRSF), em Salvador, lançou um programa de voluntariado para pessoas interessadas em oferecer companhia, escuta e acolhimento a pacientes e familiares.

Batizado de Voluntariado São Francisco, o projeto prevê atividades como visitas, leitura, contação de histórias, música, arte e apoio aos acompanhantes. Também estão previstas ações de conforto e apoio espiritual, sempre respeitando as escolhas e crenças de cada paciente.

“Existem dimensões do cuidado que não dependem de medicamentos ou de tecnologia. Uma conversa, uma leitura, uma música, uma oração ou simplesmente a presença de alguém disposto a ouvir podem transformar o dia de uma pessoa hospitalizada. É esse espírito que queremos trazer para o Voluntariado São Francisco”, afirma o diretor-presidente do hospital, Dr. Fábio Vilas-Boas.

Hospital abre vagas para voluntários 1 de 3

Os voluntários passarão por inscrição, seleção e capacitação antes de iniciar as atividades. O treinamento inclui temas como humanização, comunicação, ética, confidencialidade, segurança hospitalar e biossegurança.

A atuação será complementar ao trabalho dos profissionais de saúde. Os voluntários não poderão realizar procedimentos, administrar medicamentos ou acessar prontuários e informações clínicas.

A iniciativa é voltada ao atendimento de pacientes em cuidados de transição, reabilitação e cuidados paliativos. Segundo o hospital, a presença de voluntários pode ser especialmente importante para pessoas que passam por períodos prolongados de recuperação ou para pacientes e familiares em situações de maior vulnerabilidade.

“Queremos formar uma verdadeira comunidade em torno do hospital. O voluntário não substituirá nenhum profissional. Ele acrescentará algo diferente: disponibilidade humana. Queremos pessoas que saibam estar presentes, respeitar, ouvir e compartilhar”, acrescenta Vilas-Boas.