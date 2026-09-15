Hospital de Salvador oferece vagas em mutirão de pequenas cirurgias; veja como participar

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Elaine Sanoli
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 23:54
No próximo dia 26 de setembro, um mutirão de pequenas cirurgias eletivas será realizado Hospital Municipal de Salvador (HMS), localizado no bairro de Cajazeiras/Boca da Mata. A iniciativa disponibilizará 60 vagas, com atendimento a partir das 7h, por ordem de chegada.
Voltado para pacientes de 15 a 65 anos, o mutirão tem como objetivo ampliar o acesso da população a procedimentos cirúrgicos de menor complexidade e fortalecer a oferta de atendimento especializado na rede municipal de saúde.
Entre os procedimentos previstos estão a abordagem de lesões de pele que necessitem de biópsia ou exérese, além da retirada de lipomas, cistos sebáceos e cistos sinoviais de punho. A avaliação será realizada pela equipe responsável, que verificará a indicação para cada procedimento.
Caso possuam, os usuários devem apresentar exames laboratoriais ou de imagem, como ultrassonografia, no momento do atendimento. Os documentos poderão auxiliar na avaliação clínica e na definição da conduta adequada para cada caso.