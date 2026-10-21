Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027

Deville Prime Salvador modernizou lobby, recepção e Bar Berimbau, incorporando obras de artistas baianos aos ambientes; festa da virada terá capacidade para mil pessoas

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:42

Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027
Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027 Crédito: Divulgação

O Deville Prime Salvador investiu cerca de R$ 1,6 milhão na renovação e modernização de espaços do hotel. As intervenções contemplaram o lobby, a recepção e o Bar Berimbau, com mudanças estéticas e estruturais voltadas a aprimorar a experiência de hóspedes e visitantes. A proposta combina um visual contemporâneo com elementos ligados à identidade baiana.

No novo lobby, por exemplo, obras de artistas do estado reforçam a conexão do hotel com a produção cultural local. Entre os trabalhos incorporados ao ambiente estão fotografias de Wagner Fernandes e cerâmicas de Joelito Reis, instaladas na área dos elevadores. A revitalização também alcançou a recepção e o Bar Berimbau, que passaram por mudanças para tornar os espaços mais atuais e acolhedores, mantendo a identidade do empreendimento.

Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027

Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027 por Divulgação
Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027 por Divulgação
Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027 por Divulgação
Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027 por Divulgação
1 de 4
Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027 por Divulgação

“Essa renovação representa mais do que uma atualização dos nossos espaços. Queremos proporcionar uma experiência mais contemporânea e acolhedora, mas que também tenha a identidade da Bahia presente nos detalhes. A escolha de obras de artistas baianos para o novo lobby traduz justamente esse desejo de valorizar a nossa cultura e aproximar os hóspedes da riqueza artística do estado”, afirma Flávia Zulzke, diretora de Vendas e Marketing da Rede Deville.

As melhorias fazem parte da estratégia de atualização do hotel e antecedem a celebração de Réveillon promovida pela unidade para marcar a chegada de 2027. Batizada de Réveillon Celebrate 2027, a festa terá capacidade para receber mil pessoas. Os pacotes e as reservas para a noite já estão à venda.

Mais recentes

Imagem - Empresário é preso suspeito de mandar matar ex-prefeito na Bahia

Empresário é preso suspeito de mandar matar ex-prefeito na Bahia
Imagem - Flávio: 'Não só vou aceitar o desafio de abrir sigilo como vou levar às últimas consequências'

Flávio: 'Não só vou aceitar o desafio de abrir sigilo como vou levar às últimas consequências'
Imagem - Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana

Mercados e equipamentos estaduais terão horários alterados neste fim de semana