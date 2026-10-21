HOTELARIA

Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027

Deville Prime Salvador modernizou lobby, recepção e Bar Berimbau, incorporando obras de artistas baianos aos ambientes; festa da virada terá capacidade para mil pessoas

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:42

Hotel em Salvador investe R$ 1,6 milhão em reforma antes do Réveillon 2027 Crédito: Divulgação

O Deville Prime Salvador investiu cerca de R$ 1,6 milhão na renovação e modernização de espaços do hotel. As intervenções contemplaram o lobby, a recepção e o Bar Berimbau, com mudanças estéticas e estruturais voltadas a aprimorar a experiência de hóspedes e visitantes. A proposta combina um visual contemporâneo com elementos ligados à identidade baiana.

No novo lobby, por exemplo, obras de artistas do estado reforçam a conexão do hotel com a produção cultural local. Entre os trabalhos incorporados ao ambiente estão fotografias de Wagner Fernandes e cerâmicas de Joelito Reis, instaladas na área dos elevadores. A revitalização também alcançou a recepção e o Bar Berimbau, que passaram por mudanças para tornar os espaços mais atuais e acolhedores, mantendo a identidade do empreendimento.

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“Essa renovação representa mais do que uma atualização dos nossos espaços. Queremos proporcionar uma experiência mais contemporânea e acolhedora, mas que também tenha a identidade da Bahia presente nos detalhes. A escolha de obras de artistas baianos para o novo lobby traduz justamente esse desejo de valorizar a nossa cultura e aproximar os hóspedes da riqueza artística do estado”, afirma Flávia Zulzke, diretora de Vendas e Marketing da Rede Deville.