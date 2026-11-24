DIREITO

IA e limites na Justiça são debatidos na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira

Evento acontece até quinta-feira (25) no Centro de Convenções

Lucas Pereira

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:00

25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira Crédito: Arisson Marinho

Inteligência Artificial é ferramenta ou veio para tomar o lugar dos profissionais de direito? As IAs devem ser usadas em todos os processos e trâmites ou há limites que apenas o ser humano deve cruzar? Essas foram algumas das discussões do primeiro dia da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira.

Iniciada nesta segunda (23), a reunião de advogados, juristas, estudantes e outros tem como debate principal Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital. A abertura contou com discursos do Presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti e da presidente da OAB Bahia, Daniela Borges.

Em um dos painéis mais aguardados, que tratava do Marco Regulatório da IA, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Villas Bôas Cueva, apontou que não se discute a necessidade de uma regulamentação, o ponto de debate é “como deve ser feita”:

Na mesma mesa, o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, José Edivaldo Rotondano, apontou que nesses tempos, o funcionamento deve ser o seguinte: “a tecnologia dará o tema e a advocacia o sentido constitucional”, onde a “centralidade humana” deve ser preservada. Ele ressalta ainda: “A Inteligência Artificial pode tornar a Justiça mais rápida, mas rapidez, contudo, sem garantia, não é Justiça”.

Rotondano aponta que o TJBA vem trabalhando para aumentar a capacitação dos profissionais diante dessas novas ferramentas: “Estamos gradativamente expandindo resoluções, orientando e fazendo com que os nossos magistrados, nossos servidores, juízes, juízas, todos tenham a oportunidade de estarem em contato direto com essa ferramenta, porque vai de fato auxiliar”.

Tecnologia no processo

Até quinta-feira (25), os participantes do congresso vão acompanhar debates e discussões sobre essa coalizão entre o mundo do direito e as novas potencialidades do mundo digital. Para o advogado e contador baiano Arley de Oliveira, a temática deste ano foi muito acertada, dado o cenário que vivemos.

“Tem um tempo que eu não vejo um evento que fale sobre essas evoluções tecnológicas sendo acompanhadas pela profissão, isso é muito bom. Mostra que, tanto a classe da advocacia, quanto outras também, que dependem da tecnologia, elas estão procurando se adequar a essa nova realidade nossa”, avalia.

E fazendo jus à avaliação de Arley, as estudantes Maria Helena Sampaio e Taís Barbosa, ambas de 19 anos, que estão no segundo semestre de direito, marcaram presença na abertura do evento. “É uma experiência que faz a gente pensar no futuro, né? Eu estou vendo tanta gente aqui que trabalha na área e mesmo assim ainda continua estudando, veio para palestra e tudo. É algo que motiva”, pontua Maria.

Outro painel bastante concorrido foi aquele sobre A Reforma do Código Civil e os Desafios na Sociedade Digital com participação do ministro aposentado do STF Luis Roberto Barroso. Ele aproveitou para endossar a necessidade de um upgrade nos regramentos do código, atualmente defasado por não abraçar pontos ligados ao uso de redes sociais e demais ferramentas de IA: “A proposta de reforma traz algumas regras, mas elas nasceram defasadas em função de sobrevir após a apresentação do projeto”.

Mas mudar sem a devida responsabilidade é mais um passo no retrocesso e, de acordo com o presidente da OAB Distrito Federal, Paulo Maurício Braz Siqueira, que participa de um painel nesta terça (24): “Esse tema tá em voga no mundo inteiro. A gente vê exemplos na Europa de regulamentação, leis determinando a proibição de utilização de redes sociais por menores de idade, por exemplo. A solução não é simples e a gente espera uma atuação firme do poder judiciário, analisando os casos concretos, mas também do Poder Legislativo que traga saúde e paz à nossa população”.

Advogada há cinco anos no Mato Grosso, Margareth Ozeika, 54, aponta as melhorias que o uso de IA trouxe para a profissão: “Hoje é muito mais fácil para um advogado trabalhar à distância. A IA tem tudo para nos favorecer, porém, é preciso ter muito cuidado para que isso não se torne um problema ao invés de facilitar”. Ao lado do marido, ela investiu no direito. Graças à inserção no mercado durante a pandemia, o casal conseguiu se adaptar melhor às novas tecnologias, se comparados à colegas com mais anos de atuação.

A programação da conferência conta ainda com shows musicais. Ivete foi atração na segunda. Já Timbalada e Durval Lelys são as atrações de terça (24) e quarta (25), respectivamente.

Ganhos para Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve presente na abertura da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, realizada no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio. Em coletiva à imprensa, o gestor municipal destacou os impactos da conferência para a economia da cidade, especialmente nos setores de hotelaria, gastronomia e comércio.

“Este é o maior evento, talvez do mundo, da área do Direito. Nós já tínhamos recebido aqui no passado o Congresso Nacional do Ministério Público, com promotores e juízes de todo o Brasil, e faltava este grande encontro, que será o maior do Centro de Convenções, desde a sua inauguração. Tenho certeza de que todos os participantes que vieram terão a oportunidade de visitar os pontos turísticos da nossa cidade, conhecer os nossos equipamentos culturais, a nossa rica gastronomia, e vão sair daqui com o desejo de voltar, de trazer família, amigos para passar um período maior”, avaliou Bruno Reis.

O prefeito reforçou a vocação da capital baiana para o turismo como vetor da geração de empregos, beneficiando, por exemplo, trabalhadores de bares e restaurantes, taxistas, motoristas por aplicativo e vendedores ambulantes.

O chefe do Executivo municipal também relacionou a realização da conferência nacional aos investimentos em infraestrutura realizados pela Prefeitura, lembrando que a construção do Centro de Convenções, inaugurado em 2020, teve justamente o objetivo de criar condições para que a capital baiana pudesse atrair encontros de grande porte.

“Semana passada saíram os números do IBGE. Nós temos a menor taxa de desocupação de toda a história de Salvador, graças também a eventos como este, às obras de infraestrutura que nós estamos fazendo, que estão remodelando e requalificando a nossa cidade. Esta conferência volta a Salvador depois de 24 anos justamente porque aqui não tinha um equipamento assim”.