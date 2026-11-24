FUTURO DO DIREITO

IA, tecnologia e Justiça: o que muda na profissão de advogado nos próximos anos?

Conferência Nacional da Advocacia Brasileira reúne 400 palestrantes e mais de 20 mil participantes em Salvador para discutir os impactos da inteligência artificial, das novas tecnologias e da transformação digital no exercício da advocacia

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:32

25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A inteligência artificial já está mudando a maneira como advogados pesquisam, elaboram documentos, analisam processos e atuam nos tribunais. Mas até que ponto a tecnologia pode transformar uma profissão historicamente baseada no conhecimento humano, na interpretação das leis e na defesa de direitos? Essa é uma das questões que estarão no centro dos debates da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), que acontece entre os dias 23 e 25 de novembro, em Salvador.

Com o tema "Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital", o encontro pretende discutir os desafios e as oportunidades de uma nova realidade para o setor jurídico. Realizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em parceria com a OAB Bahia, o evento ocupa o Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, e reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para analisar como as inovações digitais estão redefinindo o exercício da profissão.

Reconhecida como o maior evento jurídico do mundo, a conferência tem expectativa de receber mais de 20 mil participantes. A programação reúne 400 palestrantes nacionais e internacionais, distribuídos em 50 painéis temáticos, 35 eventos especiais e uma Conferência Magna. Entre os assuntos previstos estão inteligência artificial generativa, automação de decisões, governança algorítmica, proteção de direitos fundamentais e os novos caminhos da atuação profissional.

A dimensão do encontro também se reflete na presença de autoridades do Judiciário brasileiro. Estão previstas participações dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e Dias Toffoli; dos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira, Moura Ribeiro e Afrânio Vilela; do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Cláudio Mascarenhas Brandão; e da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Vera Lúcia Santana Araújo. Conselheiros do CNJ e do CNMP, ex-presidentes nacionais da OAB e delegações de 22 países também integram a programação.

Professores baianos discutem os desafios da advocacia na era digital

A programação desta terça-feira (24) conta com a participação de Diogo Guanabara, professor da Faculdade Baiana de Direito, no painel "Prática Jurídica da Advocacia e IA Generativa". O debate aborda a incorporação da inteligência artificial generativa ao cotidiano dos profissionais do Direito e os desafios que surgem com o uso dessas ferramentas na pesquisa, na produção jurídica e na prestação de serviços advocatícios.



A presença de docentes da instituição continua na quarta-feira (25), último dia da conferência. Thiago Borges participa do painel "Advocacia, Entretenimento, Influência Digital e Propriedade Intelectual", enquanto Paula Sarno Braga integra a discussão "Direito e Tecnologia como Instrumentos de Combate ao Lawfare". Os debates ampliam a abordagem sobre os efeitos das transformações digitais, passando pela proteção da propriedade intelectual e pelo uso da tecnologia no contexto jurídico.

Ao todo, 19 professores da Faculdade Baiana de Direito integram a programação oficial do encontro. A participação da instituição ocorre no ano em que ela celebra 20 anos de atuação e mantém o primeiro mestrado profissional na área do Direito na Bahia. Além dos docentes que participam dos painéis desta terça e quarta-feira, outros professores já estiveram nas discussões realizadas na abertura do evento, na segunda-feira (23).

No primeiro dia de programação, Cláudia Albagli participou do painel sobre a proteção dos direitos fundamentais e os desafios contemporâneos do constitucionalismo brasileiro. Fredie Didier Jr. e Dirley da Cunha dividiram uma mesa dedicada aos novos rumos do sistema de Justiça, com discussões sobre eficiência tecnológica, metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e preservação das garantias processuais.

Também na segunda-feira, Antônio Adonias integrou o painel "A Nova Era do Direito: Automação Decisória, Governança Algorítmica e o Futuro das Carreiras Jurídicas". A discussão abordou questões relacionadas ao avanço dos sistemas automatizados e às mudanças que essas ferramentas podem provocar nas carreiras jurídicas.

Também fazem parte da lista de professores da Faculdade Baiana de Direito que participam da conferência Lara Rafaelle Pinho Soares, Miguel Calmon, Anna Carla Fracalossi, Ermiro Neto, Daniela Portugal, Luciano Figueiredo, Patrícia Gaudenzi, Daniela Borges, Geovane Peixoto, Nestor Távora, Gabriel Seijo e Carlos Frederico Guerra.

Inscrições seguem abertas até quarta-feira

A 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira continua até quarta-feira (25), no Centro de Convenções Salvador. As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do evento (conferencia.oab.org.br), até o último dia da programação ou enquanto houver vagas disponíveis. Há opções de participação individual e em grupo.