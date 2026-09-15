Idosa atropela pedestre, perde o controle do carro e cai em córrego de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:46
Uma idosa, cuja identidade não foi revelada, atropelou uma mulher, perdeu o controle do carro que dirigia e caiu em um córrego na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na manhã desta terça-feira (15).
De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), após atropelar a pedestre, a condutora perdeu o controle do veículo, que caiu em um córrego às margens da via.
As duas mulheres envolvidas ficaram feridas, sem registro de vítimas fatais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento no local.
"Até o momento, a Transalvador não dispõe de informações sobre as circunstâncias que provocaram o sinistro. O veículo já foi retirado do córrego e encaminhado ao pátio para vistoria pelo DPT", diz trecho da nota.