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Idosa atropela pedestre, perde o controle do carro e cai em córrego de Salvador

Motorista e pedestre foram encaminhadas para uma unidade de saúde

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:46

Idosa perde controle de carro e cai em córrego de Salvador
Idosa perde controle de carro e cai em córrego de Salvador Crédito: Reprodução/TV Aratu

Uma idosa, cuja identidade não foi revelada, atropelou uma mulher, perdeu o controle do carro que dirigia e caiu em um córrego na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na manhã desta terça-feira (15).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), após atropelar a pedestre, a condutora perdeu o controle do veículo, que caiu em um córrego às margens da via.

As duas mulheres envolvidas ficaram feridas, sem registro de vítimas fatais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento no local.

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"Até o momento, a Transalvador não dispõe de informações sobre as circunstâncias que provocaram o sinistro. O veículo já foi retirado do córrego e encaminhado ao pátio para vistoria pelo DPT", diz trecho da nota.

Tags:

Salvador

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