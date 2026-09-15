ACIDENTE

Idosa atropela pedestre, perde o controle do carro e cai em córrego de Salvador

Motorista e pedestre foram encaminhadas para uma unidade de saúde

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 15:46

Idosa perde controle de carro e cai em córrego de Salvador Crédito: Reprodução/TV Aratu

Uma idosa, cuja identidade não foi revelada, atropelou uma mulher, perdeu o controle do carro que dirigia e caiu em um córrego na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, na manhã desta terça-feira (15).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), após atropelar a pedestre, a condutora perdeu o controle do veículo, que caiu em um córrego às margens da via.

As duas mulheres envolvidas ficaram feridas, sem registro de vítimas fatais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento no local.