Idosa de 64 anos morre após ser atropelada na Boca do Rio

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Esther Morais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:41
Uma idosa de 64 anos morreu após ser atropelada por um carro na manhã de terça-feira (8), na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.
A vítima foi identificada como Edla Caldas de Oliveira. Segundo a TV Bahia, ela passava por um dos retornos da avenida quando foi atingida pelo veículo.
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O motorista, cuja identidade não foi divulgada, acionou a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar informou que foi acionada para prestar apoio no controle do trânsito e durante o atendimento médico. Não houve interdição na via em decorrência do acidente.
A 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) registrou a ocorrência. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, enquanto oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.