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Idosa de 64 anos morre após ser atropelada na Boca do Rio

Acidente ocorreu na Avenida Octávio Mangabeira, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:41

Idosa de 64 anos morre após ser atropelada na Boca do Rio
Idosa de 64 anos morre após ser atropelada na Boca do Rio Crédito: Google Maps

Uma idosa de 64 anos morreu após ser atropelada por um carro na manhã de terça-feira (8), na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

A vítima foi identificada como Edla Caldas de Oliveira. Segundo a TV Bahia, ela passava por um dos retornos da avenida quando foi atingida pelo veículo.

Quais as avenidas mais perigosas para motociclistas em Salvador?

Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO
Avenida Antônio Carlos Magalhães – 37 sinistros por Divulgação/Transalvador
Avenida Tancredo Neves – 29 sinistros por Evandro Veiga/CORREIO
Avenida Afrânio Peixoto – 25 sinistros por Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Avenida Octávio Mangabeira – 20 sinistros por Google Street View
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Avenida Luís Viana Filho (Paralela) – 84 sinistros por Tiago Caldas/CORREIO

O motorista, cuja identidade não foi divulgada, acionou a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que foi acionada para prestar apoio no controle do trânsito e durante o atendimento médico. Não houve interdição na via em decorrência do acidente.

A 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) registrou a ocorrência. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, enquanto oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

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