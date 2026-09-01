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Idosa de 73 anos é morta a pauladas pelo próprio filho na Bahia

Homem foi contido com arma de choque, levado para Alagoinhas e autuado em flagrante por feminicídio.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:59

Eurides da Silva Santos foi morta a pauladas na Bahia
Eurides da Silva Santos foi morta a pauladas na Bahia Crédito: Reprodução

Uma idosa identificada como Eurides da Silva Santos, 73 anos, foi morta a pauladas pelo próprio filho, de 32, na zona rural de Inhambupe, no interior da Bahia. Ela foi encontrada sem vida dentro de uma residência localizada às margens da BR-110, nas proximidades do entroncamento de Sátiro Dias. O suspeito foi preso em flagrante no sábado (29) e autuado pelo crime de feminicídio.

A Polícia Militar foi acionada após receber informações sobre uma mulher que estaria sendo agredida. Quando os agentes chegaram ao imóvel, encontraram Eurides já sem sinais vitais. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da idosa.

Ainda segundo a polícia, o filho da vítima estava dentro da residência e segurava um pedaço de madeira. Conforme o relato policial, ele apresentava comportamento agressivo e teria tentado atacar os agentes durante a abordagem. Para contê-lo, os policiais utilizaram uma arma de choque.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

Depois de ser imobilizado, o homem recebeu atendimento médico e foi levado por policiais para a 1ª Delegacia Territorial (DT/Alagoinhas), responsável pelo registro da ocorrência. Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo feminicídio de Eurides. Guias para a realização da perícia e para a remoção do corpo foram expedidas pela unidade policial. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou os procedimentos periciais na residência onde a idosa foi encontrada.

Após a perícia, o corpo de Eurides foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Alagoinhas. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação para o esclarecimento das circunstâncias do crime. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

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