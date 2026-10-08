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Idosa de 75 anos morre atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama

Trânsito está lento no local, na manhã desta quinta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:25

Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama Crédito: Arisson Marinho / CORREIO 

Uma idosa de 75 anos, identificada como Jermira Xavier dos Santos, morreu atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (8). O acidente ocorreu por volta das 11h e deixou o trânsito lento no local. A via está operando com apenas uma faixa livre, segundo a Transalvador.

A motorista do veículo, um Ford Ka, foi conduzida pela Polícia Civil para a delegacia. Ela foi identificada pelo prenome Paula. A 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) registrou o caso.

Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama

Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama por Arisson Marinho / CORREIO
Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama por Arisson Marinho / CORREIO
Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama por Arisson Marinho / CORREIO
Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama por Arisson Marinho / CORREIO
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Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama por Arisson Marinho / CORREIO
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Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama por Arisson Marinho / CORREIO

Guias de perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências são realizadas para o esclarecimento do caso.

Uma equipe da Transalvador está no local aguardando a realização da perícia técnica. Procurada, a PM não deu informações.

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