Idosa de 75 anos morre atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama

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Esther Morais
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:25
Uma idosa de 75 anos, identificada como Jermira Xavier dos Santos, morreu atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (8). O acidente ocorreu por volta das 11h e deixou o trânsito lento no local. A via está operando com apenas uma faixa livre, segundo a Transalvador.
A motorista do veículo, um Ford Ka, foi conduzida pela Polícia Civil para a delegacia. Ela foi identificada pelo prenome Paula. A 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) registrou o caso.
Idosa de 75 anos é atropelada na faixa de pedestres na Avenida Vasco da Gama
Guias de perícia e remoção foram expedidas. Oitivas e diligências são realizadas para o esclarecimento do caso.
Uma equipe da Transalvador está no local aguardando a realização da perícia técnica. Procurada, a PM não deu informações.