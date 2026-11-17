SALVADOR

Idosa de 80 anos espera há quatro meses por vacinas mesmo após decisão judicial contra plano de saúde

Paciente com Alzheimer, baixa imunidade e histórico de três AVCs conseguiu na Justiça o direito a três imunizantes

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 18:02

Plano de saúde Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma idosa de 80 anos, moradora de Salvador, precisou recorrer à Justiça para garantir que seu plano de saúde custeasse vacinas necessárias à sua proteção. Apesar da decisão favorável, a beneficiária aguarda há cerca de quatro meses a disponibilização dos imunizantes pela operadora SulAmérica. A empresa afirma que trabalha para viabilizar o atendimento.

A idosa, que preferiu não ser identificada, apresenta um quadro de saúde delicado, com diagnóstico de doença de Alzheimer, baixa imunidade e histórico de três acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), proferida em junho, determinou o fornecimento das vacinas contra herpes-zóster, doença pneumocócica (Pneumo 20) e vírus sincicial respiratório (VSR). Caso os imunizantes não fossem disponibilizados, a SulAmérica deveria efetuar o pagamento de R$ 9.647,50 para a aquisição na rede particular.

Segundo a defesa da beneficiária, a operadora optou por fornecer as vacinas. No entanto, a autorização foi direcionada a uma clínica que não realiza a aplicação dos imunizantes pelo convênio, impedindo que a idosa recebesse a proteção determinada judicialmente.

“É revoltante que uma operadora ignore uma decisão judicial e submeta uma paciente com demência e imunidade baixa a esse constrangimento. Uma decisão da Justiça não é uma sugestão, é uma determinação que deve ser cumprida”, afirmou Michel Castro Torres, advogado responsável pela ação judicial, que tramita desde abril deste ano.

Após a negativa da clínica indicada pelo plano, o advogado comunicou a situação à Justiça e registrou reclamações na Ouvidoria da SulAmérica e na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Enquanto isso, a idosa permanece à espera da aplicação das vacinas.

Em nota, a SulAmérica informou que a autorização para a aplicação dos imunizantes foi revalidada e que está alinhando com o prestador de serviço os detalhes necessários para viabilizar o atendimento, incluindo a definição da unidade e o agendamento.

“Assim que essas informações forem confirmadas, serão compartilhadas com os representantes legais da beneficiária. A companhia acompanha o caso e trabalha para dar andamento ao atendimento conforme a decisão judicial”, comunicou a operadora.

O genro da idosa também lamentou a demora e ressaltou a importância da vacinação diante das condições de saúde da paciente.

“Para quem tem a imunidade baixa, prevenir novas doenças e evitar complicações é fundamental. As vacinas representam proteção e qualidade de vida. Não estamos pedindo um privilégio, mas um cuidado essencial”, declarou.