SALVADOR

Idosa fica ferida após desabamento parcial de varanda na Ribeira

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o imóvel é residencial e possui três andares

Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:25

Desabamento na Ribeira Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma idosa ficou ferida após uma varanda desabar parcialmente no bairro da Ribeira, em Salvador, no último domingo (20). Não houve vítimas fatais. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o imóvel é residencial e possui três andares.

Durante a vistoria, foi identificado dano estrutural parcial na varanda do imóvel. Diante do risco, a proprietária, que não estava presente no momento da vistoria, será notificada para contratar um profissional habilitado, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), para executar os reparos necessários.

Desabamento na Ribeira 1 de 4

Ainda segundo a Codesal, também foi encaminhada ao órgão responsável a solicitação para demolição das partes instáveis e remanescentes da estrutura.

A idosa que ficou ferida é locatária do imóvel e foi prontamente atendida e encaminhada para um hospital da cidade.