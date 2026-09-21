Idosa fica ferida após desabamento parcial de varanda na Ribeira

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Millena Marques
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 14:25
Uma idosa ficou ferida após uma varanda desabar parcialmente no bairro da Ribeira, em Salvador, no último domingo (20). Não houve vítimas fatais. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o imóvel é residencial e possui três andares.
Durante a vistoria, foi identificado dano estrutural parcial na varanda do imóvel. Diante do risco, a proprietária, que não estava presente no momento da vistoria, será notificada para contratar um profissional habilitado, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), para executar os reparos necessários.
Desabamento na Ribeira
Ainda segundo a Codesal, também foi encaminhada ao órgão responsável a solicitação para demolição das partes instáveis e remanescentes da estrutura.
A idosa que ficou ferida é locatária do imóvel e foi prontamente atendida e encaminhada para um hospital da cidade.
A orientação da Codesal é que, em caso de emergência, a população se mantenha afastada da área de risco, procure um local seguro imediatamente e acione o órgão pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. A Defesa Civil também recomenda o cadastro gratuito do CEP por SMS, por meio do número 40199.