CRIME

Idoso de 63 anos é preso após atear fogo na casa com a ex-companheira em Salvador

Vítima e suspeito ficaram gravemente feridos e foram levados para o Hospital Geral do Estado

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:11

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 63 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após atear fogo na ex-companheira, de 48, e nele próprio, em uma casa no bairro de São Caetano, em Salvador. O caso aconteceu na tarde de domingo (20), na Travessa Sargento Camargo, na região da Ladeira do Bambuí.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, o homem teria jogado um líquido inflamável sobre o próprio corpo e, em seguida, sobre o da ex-companheira, antes de colocar fogo. Os dois ficaram gravemente feridos e precisaram ser levados para atendimento médico. As chamas também atingiram o imóvel e provocaram danos na residência.

A Polícia Militar informou que equipes da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para atender a ocorrência. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram sinais do incêndio e foram informados de que o homem havia colocado fogo no próprio corpo e na ex-companheira. Ele também apresentava ferimentos provocados por cortes.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Antes da chegada dos policiais, familiares já haviam retirado os dois do imóvel e levado as vítimas para o Hospital Geral do Estado (HGE). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e atuou no controle das chamas dentro da residência.

Após tomar conhecimento da ocorrência, a guarnição comunicou o caso ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom), que acionou a Polícia Civil. O homem foi autuado em flagrante na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Casa da Mulher Brasileira (Deam/CMB) por tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil expediu guias para a realização de exames e perícias que devem auxiliar na investigação. O suspeito permanece sob cuidados médicos e deverá ser encaminhado à unidade policial assim que receber alta. Depois dos procedimentos, ele ficará à disposição do Poder Judiciário.