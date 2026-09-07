STELLA MARIS

Idoso de 79 anos leva mais de 20 pontos após ataque de pitbull na orla de Salvador

Animal teria se soltado da coleira e estava sem focinheira

Carol Neves

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 14:16

Antônio Borges foi atacado por cão Crédito: Reprodução

Internado desde domingo (6), um idoso de 79 anos precisará passar por um enxerto de pele após ser atacado por um pitbull na orla de Stella Maris, em Salvador. Antônio Borges teve um ferimento profundo no braço, foi submetido a uma cirurgia e levou mais de 20 pontos.

O ataque ocorreu enquanto Antônio passeava com um cachorro de pequeno porte pela região. Segundo o filho dele em relato à TV Bahia, o pitbull apareceu correndo atrás de um ciclista e, depois de não conseguir alcançá-lo, avançou sobre o idoso.

Com o impacto, Antônio caiu e tentou usar um dos braços para se proteger. O animal, no entanto, o mordeu e permaneceu preso ao braço da vítima. De acordo com o relato do idoso, o pitbull havia escapado da coleira e circulava sem focinheira.

Pessoas que estavam na orla tentaram intervir. Três homens se aproximaram para retirar o cachorro, mas não conseguiram. A situação só foi controlada depois que um barraqueiro pegou um facão para assustar o animal e fazê-lo soltar Antônio.

Após o ataque, o idoso foi levado ao Hospital Aeroporto. A equipe médica constatou que a mordida havia provocado uma lesão profunda, atingindo uma área próxima ao osso. Ele precisou ser operado e recebeu mais de 20 pontos.

O tratamento, porém, ainda não terminou. O tamanho do ferimento tornou necessário um procedimento de enxerto, que será feito com pele disponibilizada pelo banco de pele da unidade hospitalar.

A responsável pelo pitbull chegou a permanecer na região após o ocorrido, mas acabou deixando o local em meio à revolta provocada pelo ataque. Até então, a mulher não havia sido identificada.