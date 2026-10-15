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Idoso é resgatado de cárcere privado em ferro-velho na Ladeira da Preguiça

Proprietário do ferro-velho e suposta vítima foram levados à Delegacia do Idoso para prestar esclarecimentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:20

Idoso foi resgatado após denúncia
Idoso foi resgatado após denúncia Crédito: Polícia Militar da Bahia

Um idoso com dificuldade de locomoção foi identificado em uma possível situação de cárcere privado em um ferro-velho na Ladeira da Preguiça, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar da Bahia (PMBA), o homem relatou que passava as noites trancado dentro do estabelecimento.

A situação foi identificada por agentes do 18º Batalhão da Polícia Militar durante uma operação integrada de fiscalização de ferros-velhos e prevenção de práticas ilícitas na capital baiana. Após a abordagem, o idoso e o proprietário do estabelecimento foram encaminhados à Delegacia do Idoso, onde devem prestar esclarecimentos sobre o caso.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A operação é coordenada pelo 18º BPM e conta com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Guarda Civil Municipal. As equipes realizam vistorias para verificar a regularidade dos materiais comercializados e identificar possíveis irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados.

De acordo com a comandante do batalhão, tenente-coronel Cláudia Mara, as ações de fiscalização foram intensificadas. Ela também destacou a importância das denúncias da população sobre pichações atribuídas a grupos criminosos e outras práticas ilícitas.

A iniciativa integra as ações da Polícia Militar voltadas à fiscalização de estabelecimentos, à prevenção de crimes e à identificação de situações que possam colocar em risco os direitos e a dignidade das pessoas.

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