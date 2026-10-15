Idoso é resgatado de cárcere privado em ferro-velho na Ladeira da Preguiça

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14:20
Um idoso com dificuldade de locomoção foi identificado em uma possível situação de cárcere privado em um ferro-velho na Ladeira da Preguiça, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar da Bahia (PMBA), o homem relatou que passava as noites trancado dentro do estabelecimento.
A situação foi identificada por agentes do 18º Batalhão da Polícia Militar durante uma operação integrada de fiscalização de ferros-velhos e prevenção de práticas ilícitas na capital baiana. Após a abordagem, o idoso e o proprietário do estabelecimento foram encaminhados à Delegacia do Idoso, onde devem prestar esclarecimentos sobre o caso.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A operação é coordenada pelo 18º BPM e conta com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Guarda Civil Municipal. As equipes realizam vistorias para verificar a regularidade dos materiais comercializados e identificar possíveis irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados.
De acordo com a comandante do batalhão, tenente-coronel Cláudia Mara, as ações de fiscalização foram intensificadas. Ela também destacou a importância das denúncias da população sobre pichações atribuídas a grupos criminosos e outras práticas ilícitas.
A iniciativa integra as ações da Polícia Militar voltadas à fiscalização de estabelecimentos, à prevenção de crimes e à identificação de situações que possam colocar em risco os direitos e a dignidade das pessoas.