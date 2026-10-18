TRAGÉDIA

Idoso morre após se afogar durante banho de mar no Porto da Barra

Equipes do Graer e do Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 08:39

Idoso se afogou, foi socorrido e não resistiu Crédito: Reprodução

Um idoso ainda não identificado morreu após se afogar na tarde deste sábado (17), na praia do Porto da Barra, em Salvador. A vítima foi retirada do mar por banhistas, mas já estava sem sinais vitais quando as equipes de resgate chegaram ao local.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Grupamento Aéreo (Graer) foram acionados para atender à ocorrência. Os militares realizaram manobras de primeiros socorros e tentativas de reanimação, com o apoio de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o idoso não resistiu.

Salvador registrou 268 afogamentos em 2025 1 de 6

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar os procedimentos necessários à remoção do corpo. Ainda durante a tarde, os agentes do Graer receberam informações sobre um segundo afogamento, na região de Itapuã. Ao chegarem, encontraram a vítima sendo retirada da água.