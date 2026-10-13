EVANGÉLICO

Igreja Lagoinha Salvador, do pastor André Valadão, é alvo de furto e pede doações

Criminosos levaram máquinas de ar-condicionado na madrugada de domingo (11)

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:50

Igreja Lagoinha Salvador, do pastor André Valadão, é alvo de furto e pede doações Crédito: Reprodução / Lagoinha Salvador TV

A Igreja Lagoinha Salvador, que pertence e é liderada pelo pastor André Valadão, foi alvo de criminosos na madrugada de domingo (11). Os suspeitos invadiram o local e furtaram todas as máquinas de ar-condicionado que seriam instaladas.

Os equipamentos seriam utilizados no espaço kids e em salas ministeriais. O crime ocorreu sem que os alarmes fossem disparados.

Após o prejuízo, a igreja pediu que os membros ajudassem a arrecadar recursos para comprar os equipamentos novamente. “Sua oferta faz diferença. Se você acredita nessa missão, contribua e compartilhe esta publicação para que mais pessoas possam participar”, pediu a instituição.