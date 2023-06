II Fórum ESG Salvador: veja quem passou pelo Porto Salvador nesta terça (30)

. Crédito: Fotos: Elias Dantas e Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia

Fotos: Elias Dantas e Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia Uma plateia atenta assistiu à abertura do II Fórum ESG Salvador, realizada nesta terça-feira (30), no Porto Salvador. Os cerca de 600 convidados tiveram a oportunidade de conferir as palestras do prefeito da cidade, Bruno Reis, e do multi-instrumentista e ativista Carlinhos Brown, além da fala da biomédica Jaqueline Góes, cientista que sequenciou o genoma da Covid-19, homenageada no evento.

