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Ilê Aiyê abre inscrições para escolher a Deusa do Ébano 2027

Candidaturas podem ser feitas até o dia 5 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 17:35

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 Crédito: Divulgação / Fafá Araújo

O Ilê Aiyê abriu as inscrições para escolher a Deusa do Ébano 2027. As candidatas podem se inscrever por meio do site oficial do bloco afro até o dia 5 de dezembro. Podem participar mulheres negras de todo o Brasil, com idades entre 18 e 35 anos.

O concurso será desenvolvido em três etapas. Após o período de inscrições, as 15 finalistas serão anunciadas no dia 12 de dezembro. A 46ª Noite da Beleza Negra, prevista para janeiro de 2027, ainda terá data, horário e local definidos.

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
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Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo

A Noite da Beleza Negra 2027 é uma realização da Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê e do Ministério da Cultura, sob a coordenação da Caderno 2 Produções. O evento conta com o apoio da ITS Brasil e a parceria do Salvador Capital Afro, da Cidade da Música da Bahia, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e da Prefeitura de Salvador.

O evento tem patrocínio do Grupo Belov e patrocínio master da Petrobras, mantenedores do Plano Anual do Ilê Aiyê por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com incentivo do Vale Cultura.

Tags:

ilê Aiyê Deusa do Ébano

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