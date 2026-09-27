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Imagem de Santa Dulce dos Pobres é destruída dentro de paróquia em Salvador

É o segundo templo da capital baiana que registrou uma imagem destruída neste mês

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:49

Imagem de Santa Dulce foi quebrada
Imagem de Santa Dulce foi quebrada Crédito: Divulgação

Uma imagem de Santa Dulce dos Pobres foi destruída dentro da Igreja Matriz da Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A paróquia classificou o episódio como um ato de vandalismo.

Segundo o relato divulgado pela igreja, uma pessoa entrou no templo por volta das 15h da última terça (22), retirou a imagem de um altar lateral e a levou até o espaço entre a mesa eucarística e o sacrário. Foi nesse local que a peça foi quebrada. A identidade da pessoa e a motivação do ato não foram divulgadas.

Imagem de Santa Dulce foi destruída

Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação
Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação
Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação
Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação
Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação
Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação
Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação
Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação
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Imagem de Santa Dulce foi quebrada por Divulgação

“A Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, em Plataforma, informa que, infelizmente, a nossa imagem de Santa Dulce dos Pobres foi profanada na tarde desta terça-feira (22), na Igreja Matriz, em um ato de vandalismo”, afirmou a instituição em nota publicada nas redes sociais.

A igreja disse que está tomando as providências necessárias junto à Arquidiocese de Salvador e tentando esclarecer as circunstâncias do episódio. Também pediu que os fiéis se unam em um ato de reparação e oração pela paróquia. Santa Dulce dos Pobres foi a primeira brasileira a ser canonizada pela Igreja Católica.

O caso ocorreu menos de duas semanas após outra imagem religiosa ser encontrada quebrada em Salvador. Em 11 de setembro, fiéis que chegaram à Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, no Matatu, por volta das 7h para a celebração da missa encontraram danificada a imagem de Nossa Senhora das Graças que ficava no adro, em frente à igreja.

“Não se trata simplesmente do dano material causado a um objeto. Para a comunidade católica, uma imagem religiosa possui significado espiritual e devocional e merece respeito. Destruir ou vilipendiar um objeto de culto atinge também o sentimento religioso daqueles que nele reconhecem uma expressão de sua fé”, afirmou a paróquia do Matatu à época.

A instituição informou que registrou a ocorrência na Polícia Civil e entregou imagens de câmeras de segurança para ajudar a identificar os responsáveis. Não há informação de que os dois episódios tenham relação.

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