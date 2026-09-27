VANDALISMO

Imagem de Santa Dulce dos Pobres é destruída dentro de paróquia em Salvador

É o segundo templo da capital baiana que registrou uma imagem destruída neste mês

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:49

Imagem de Santa Dulce foi quebrada Crédito: Divulgação

Uma imagem de Santa Dulce dos Pobres foi destruída dentro da Igreja Matriz da Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A paróquia classificou o episódio como um ato de vandalismo.

Segundo o relato divulgado pela igreja, uma pessoa entrou no templo por volta das 15h da última terça (22), retirou a imagem de um altar lateral e a levou até o espaço entre a mesa eucarística e o sacrário. Foi nesse local que a peça foi quebrada. A identidade da pessoa e a motivação do ato não foram divulgadas.

Imagem de Santa Dulce foi destruída 1 de 8

“A Paróquia Jesus Cristo Ressuscitado, em Plataforma, informa que, infelizmente, a nossa imagem de Santa Dulce dos Pobres foi profanada na tarde desta terça-feira (22), na Igreja Matriz, em um ato de vandalismo”, afirmou a instituição em nota publicada nas redes sociais.

A igreja disse que está tomando as providências necessárias junto à Arquidiocese de Salvador e tentando esclarecer as circunstâncias do episódio. Também pediu que os fiéis se unam em um ato de reparação e oração pela paróquia. Santa Dulce dos Pobres foi a primeira brasileira a ser canonizada pela Igreja Católica.

O caso ocorreu menos de duas semanas após outra imagem religiosa ser encontrada quebrada em Salvador. Em 11 de setembro, fiéis que chegaram à Paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, no Matatu, por volta das 7h para a celebração da missa encontraram danificada a imagem de Nossa Senhora das Graças que ficava no adro, em frente à igreja.

“Não se trata simplesmente do dano material causado a um objeto. Para a comunidade católica, uma imagem religiosa possui significado espiritual e devocional e merece respeito. Destruir ou vilipendiar um objeto de culto atinge também o sentimento religioso daqueles que nele reconhecem uma expressão de sua fé”, afirmou a paróquia do Matatu à época.