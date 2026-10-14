MERCADO IMOBILIÁRIO

Imóveis compactos, lazer completo: nova demanda redesenha os condomínios de Salvador e Região Metropolitana

Áreas de lazer têm peso relevante na experiência de moradia.

Millena Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:18

Pergolado Conquista LF Crédito: Divulgação

Pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, realizada em junho de 2026 com 1.200 moradores de condomínios em todo o país, mostra que as áreas de lazer têm peso relevante na experiência de moradia. Academia e piscina adulta aparecem empatadas como os itens mais importantes, citados por 56% dos entrevistados, enquanto salão de festas (42%) e espaço gourmet ou churrasqueira (41%) também se destacam. O levantamento aponta ainda que 93% consideram importante ou muito importante ter áreas verdes no condomínio, reforçando a associação desses espaços com qualidade de vida e bem-estar.

Em Salvador, o Rayz Patamares, lançado pela OR (Grupo Novonor) em setembro, exemplifica essa tendência ao combinar apartamentos de 40,06m², com dois quartos, e 44,26m², com dois quartos e uma suíte, a uma estrutura completa de lazer e convivência, que será entregue totalmente mobiliada e equipada, com piscinas adulto e infantil, academia, quadra, espaço gourmet, salão de festas, brinquedoteca, parque infantil, salão de jogos, espaço pet, bicicletário e áreas verdes.

O empreendimento marcou a entrada da incorporadora em um novo perfil de moradia, com metragens mais eficientes e plantas pensadas para diferentes configurações familiares, e se tornou um case de sucesso ao atingir 100% de vendas em apenas três dias após a abertura comercial. O resultado reforça a receptividade do mercado a projetos que combinam plantas compactas com uma estrutura diversificada de lazer, convivência e conveniência.

Rayz Patamares 1 de 26

“O comprador tem buscado empreendimentos que conciliem plantas funcionais com espaços que ampliem as possibilidades de lazer, convivência e bem-estar sem precisar sair de casa. Essa mudança exige um olhar atento para o aproveitamento dos espaços e para a diversidade de equipamentos oferecidos. O Rayz Patamares foi concebido com essa proposta, reunindo apartamentos compactos e uma estrutura completa de lazer, entregue mobiliada e equipada. A receptividade do mercado, com a comercialização de todas as unidades em três dias de venda, reforça a importância de alinhar o projeto às expectativas de quem busca praticidade e qualidade de vida”, afirma o diretor-superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio.

Nesse mesmo contexto, a Direcional Engenharia lança, com o conceito de condomínio clube, o Conquista Lauro de Freitas, apartamentos do Minha Casa, Minha Vida, de um e dois quartos, com 36,24 m², alguns com jardim externo de 12,38 m². Além disso, o empreendimento conta com espaço zen, espaço yoga, redário, espaço happy hour, churrasqueira com área externa coberta, salão gourmet, play baby, play ground, piscina, espaço piquenique, espaço externo para jogos, academia ao ar livre, espaço fresh, petplace, quadra coberta e bicicletário.

Já no recém-lançado Conquista Boulevard Ville, segundo condomínio da construtora em frete ao maior shopping de Camaçari, apartamentos adaptados para PCDs, lounge, gaming zone, quadra de areia, multiwash, praça, churrasqueira, salão de festas, áreas de apoio para churrasqueira e salão de festas, piscina, brinquedoteca, bar, bicicletário, academia ao ar livre, espaço happy hour, espaço externo para jogos, além de bicicletário, petplace, redário, espaço piquenique e play ground. Todas as áreas de lazer serão entregues mobiliadas e equipadas.