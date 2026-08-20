SALVADOR

Imóvel histórico sob risco de desabamento terá obras emergenciais após decisão da Justiça

Prédio é tombado como patrimônio histórico da capital baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:11

Imóvel histórico na Lapinha Crédito: Reprodução

Um imóvel histórico localizado no Largo da Soledade, na Lapinha, em Salvador, passará por obras emergenciais de reparação. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (20), após uma liminar da Justiça baiana determinar a realização das intervenções. O prédio corre risco de desmoronamento.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o imóvel de número 34, tombado como patrimônio histórico da capital baiana, apresenta grave estado de deterioração, com rachaduras, inclinação estrutural, queda de parede e desmoronamento de parte da edificação.

A determinação judicial é para que o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e a proprietária do imóvel realizem, quando necessário, o escoramento das estruturas remanescentes com material metálico, conforme projeto aprovado pelo Ipac e elaborado por profissionais técnicos capacitados.

A decisão também determina que o instituto apresente um projeto de restauração do imóvel e prevê apoio financeiro do Estado da Bahia.

O Ministério Público acionou a Justiça em razão da responsabilidade dos envolvidos pela conservação do patrimônio protegido. Documentos apresentados no processo registraram o reconhecimento, pelos próprios órgãos públicos responsáveis pela preservação, da necessidade de uma intervenção emergencial para estabilizar o imóvel.

Segundo manifestação técnica citada na ação, a medida é “necessária para prevenir o colapso da estrutura, que poderia provocar a perda de um dos imóveis ainda preservados do conjunto tombado e colocar em risco a vida das pessoas que passam pelo local e o acesso às edificações vizinhas”.

O imóvel do Largo da Soledade integra o conjunto histórico de Salvador.