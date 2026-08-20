Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Imóvel histórico sob risco de desabamento terá obras emergenciais após decisão da Justiça

Prédio é tombado como patrimônio histórico da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:11

Imóvel histórico na Lapinha
Imóvel histórico na Lapinha Crédito: Reprodução

Um imóvel histórico localizado no Largo da Soledade, na Lapinha, em Salvador, passará por obras emergenciais de reparação. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (20), após uma liminar da Justiça baiana determinar a realização das intervenções. O prédio corre risco de desmoronamento.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o imóvel de número 34, tombado como patrimônio histórico da capital baiana, apresenta grave estado de deterioração, com rachaduras, inclinação estrutural, queda de parede e desmoronamento de parte da edificação.

A determinação judicial é para que o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) e a proprietária do imóvel realizem, quando necessário, o escoramento das estruturas remanescentes com material metálico, conforme projeto aprovado pelo Ipac e elaborado por profissionais técnicos capacitados.

A decisão também determina que o instituto apresente um projeto de restauração do imóvel e prevê apoio financeiro do Estado da Bahia.

O Ministério Público acionou a Justiça em razão da responsabilidade dos envolvidos pela conservação do patrimônio protegido. Documentos apresentados no processo registraram o reconhecimento, pelos próprios órgãos públicos responsáveis pela preservação, da necessidade de uma intervenção emergencial para estabilizar o imóvel.

Segundo manifestação técnica citada na ação, a medida é “necessária para prevenir o colapso da estrutura, que poderia provocar a perda de um dos imóveis ainda preservados do conjunto tombado e colocar em risco a vida das pessoas que passam pelo local e o acesso às edificações vizinhas”.

O imóvel do Largo da Soledade integra o conjunto histórico de Salvador.

A decisão foi expedida pela 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em atendimento ao pedido feito em ação civil pública do Ministério Público da Bahia.

Mais recentes

Imagem - Justiça absolve dois homens acusados de triplo homicídio em Dias D’Ávila

Justiça absolve dois homens acusados de triplo homicídio em Dias D’Ávila
Imagem - Bahia entra em alerta de vendaval do Inmet; ventos podem chegar a 60 km/h

Bahia entra em alerta de vendaval do Inmet; ventos podem chegar a 60 km/h
Imagem - Opanijé mistura rap e candomblé em show na Casa Rosa

Opanijé mistura rap e candomblé em show na Casa Rosa