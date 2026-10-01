SALVADOR

Inauguração de loja de cosméticos no lugar da antiga Le Biscuit, na Avenida Bonocô, ganha data

Espaço estava fechado há cerca de dois anos

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:13

Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual Crédito: Google Maps

O imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, em Salvador, vai ganhar um novo estabelecimento. A Vonný Cosméticos confirmou a inauguração da nova unidade no local para o dia 15 de outubro, a partir das 9h.

A loja vai comercializar produtos para unhas, cabelos, higiene, maquiagem e perfumaria. A abertura foi anunciada pela empresa nas redes sociais na quarta-feira (30).

O que tem na Vonný Cosméticos? 1 de 8

“Salvador, prepara! Dia 15 de outubro, a partir das 9h, a Vonný Cosméticos chega em Bonocô com uma nova loja cheia de novidades para você”, informou a empresa.

O imóvel estava sem funcionamento comercial há cerca de dois anos. A antiga unidade da Le Biscuit funcionava no endereço desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformada em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.