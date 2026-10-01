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Inauguração de loja de cosméticos no lugar da antiga Le Biscuit, na Avenida Bonocô, ganha data

Espaço estava fechado há cerca de dois anos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:13

Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual
Antiga Le Biscuit na Avenida Bonocô dá lugar a nova loja; saiba qual Crédito: Google Maps

O imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, em Salvador, vai ganhar um novo estabelecimento. A Vonný Cosméticos confirmou a inauguração da nova unidade no local para o dia 15 de outubro, a partir das 9h.

A loja vai comercializar produtos para unhas, cabelos, higiene, maquiagem e perfumaria. A abertura foi anunciada pela empresa nas redes sociais na quarta-feira (30).

O que tem na Vonný Cosméticos?

Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação
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Produtos vendidos pela Vonný Cosméticos por Divulgação

“Salvador, prepara! Dia 15 de outubro, a partir das 9h, a Vonný Cosméticos chega em Bonocô com uma nova loja cheia de novidades para você”, informou a empresa.

O imóvel estava sem funcionamento comercial há cerca de dois anos. A antiga unidade da Le Biscuit funcionava no endereço desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformada em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.

A Vonný Cosméticos também possui unidades no Shopping Barra e no Salvador Shopping.

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