Inauguração de loja de cosméticos no lugar da antiga Le Biscuit, na Avenida Bonocô, ganha data

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Esther Morais
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:13
O imóvel onde funcionava a antiga Le Biscuit, na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, em Salvador, vai ganhar um novo estabelecimento. A Vonný Cosméticos confirmou a inauguração da nova unidade no local para o dia 15 de outubro, a partir das 9h.
A loja vai comercializar produtos para unhas, cabelos, higiene, maquiagem e perfumaria. A abertura foi anunciada pela empresa nas redes sociais na quarta-feira (30).
O que tem na Vonný Cosméticos?
“Salvador, prepara! Dia 15 de outubro, a partir das 9h, a Vonný Cosméticos chega em Bonocô com uma nova loja cheia de novidades para você”, informou a empresa.
O imóvel estava sem funcionamento comercial há cerca de dois anos. A antiga unidade da Le Biscuit funcionava no endereço desde 1999 e passou por uma reformulação em 2020, quando foi transformada em uma loja conceito. O fechamento ocorreu durante o processo de reestruturação da empresa.
A Vonný Cosméticos também possui unidades no Shopping Barra e no Salvador Shopping.