FROTA ANTIGA

Incêndio atinge ambulâncias do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os veículos estavam fora de operação não houve feridos, e há suspeita de ação criminosa

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 14:28

Incêndio atinge ambulâncias antigas do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador Crédito: Divulgação/CBM

Um incêndio atingiu, na manhã deste sábado (10), um pátio privativo da Prefeitura de Salvador, no bairro do Pau Miúdo, onde estavam armazenadas ambulâncias antigas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). As informações são da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e foram confirmadas pela Polícia Militar.

Segundo a secretaria, os veículos estavam fora de operação e aguardavam a conclusão do processo administrativo junto ao Ministério da Saúde para definir a destinação dos veículos.

A SMS informou que as ambulâncias não faziam parte da frota utilizada nos atendimentos diários à população. Também não havia equipes nos veículos, e não houve registro de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado para combater as chamas, e as autoridades policiais também foram mobilizadas. De acordo com a SMS, a suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por terceiros. A hipótese deverá ser investigada pelos órgãos competentes.

A secretaria informou que acompanha a situação.

A Polícia Militar informou ter sido acionada para averiguar uma denúncia de incêndio em um galpão do Samu, no bairro de Iapi, em Salvador.