Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Incêndio atinge apartamento no 13º andar de prédio na Graça

Segundo relatos, fogo teria começado em máquina de lavar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:38

Incêndio atingiu último andar de prédio
Incêndio atingiu último andar de prédio Crédito: Luciana Gomes/CORREIO

Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar do Edifício Miguel Alves, na antiga Rua Flórida, no bairro da Graça, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 28. Não houve feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram grandes chamas no imóvel, localizado no último andar do edifício, e a chegada de equipes dos bombeiros.

Incêndio na Graça

Fogo no prédio da Graça por Luciana Gomes/CORREIO
Fogo no prédio da Graça por Luciana Gomes/CORREIO
Fogo no prédio da Graça por Luciana Gomes/CORREIO
Fogo no prédio da Graça por Luciana Gomes/CORREIO
Engarrafamento na Graça na hora do incêndio por Luciana Gomes/CORREIO
1 de 5
Fogo no prédio da Graça por Luciana Gomes/CORREIO

Segundo informações preliminares de moradores, o fogo teria começado em uma máquina de lavar. A causa do incêndio será determinada oficialmente por perícia.

As equipes controlaram as chamas e iniciaram o trabalho de rescaldo, para evitar que o fogo recomece. Durante o atendimento, houve congestionamento na Rua da Graça.

Mais recentes

Imagem - Shopping em Lauro de Freitas terá patinação no gelo e neve de verdade no Natal

Shopping em Lauro de Freitas terá patinação no gelo e neve de verdade no Natal
Imagem - Professor do Ifba ganha Prêmio Jabuti com livro sobre racismo na infância

Professor do Ifba ganha Prêmio Jabuti com livro sobre racismo na infância
Imagem - Perseguido por segurança: estudante negro recebe R$ 13,7 mil de faculdade

Perseguido por segurança: estudante negro recebe R$ 13,7 mil de faculdade