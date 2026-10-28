FOGO

Incêndio atinge apartamento no 13º andar de prédio na Graça

Segundo relatos, fogo teria começado em máquina de lavar

Carol Neves

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:38

Incêndio atingiu último andar de prédio Crédito: Luciana Gomes/CORREIO

Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar do Edifício Miguel Alves, na antiga Rua Flórida, no bairro da Graça, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 28. Não houve feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram grandes chamas no imóvel, localizado no último andar do edifício, e a chegada de equipes dos bombeiros.

Incêndio na Graça 1 de 5

Segundo informações preliminares de moradores, o fogo teria começado em uma máquina de lavar. A causa do incêndio será determinada oficialmente por perícia.