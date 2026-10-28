Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:38
Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar do Edifício Miguel Alves, na antiga Rua Flórida, no bairro da Graça, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 28. Não houve feridos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram grandes chamas no imóvel, localizado no último andar do edifício, e a chegada de equipes dos bombeiros.
Incêndio na Graça
Segundo informações preliminares de moradores, o fogo teria começado em uma máquina de lavar. A causa do incêndio será determinada oficialmente por perícia.
As equipes controlaram as chamas e iniciaram o trabalho de rescaldo, para evitar que o fogo recomece. Durante o atendimento, houve congestionamento na Rua da Graça.