Incêndio atinge apartamento no bairro da Pituba, em Salvador

Um incêndio atingiu um apartamento do primeiro andar de um prédio localizado no bairro da Pituba, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (31).



O caso aconteceu na rua dos Radialistas. Os moradores deixaram o residencial e o Corpo de Bombeiros está no local.



"Bombeiros militares já estão realizando o rescaldo. Não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida", informou a assessoria dos Bombeiros, em nota, ao Alô Alô Bahia.