TRANSPORTE

Problema em trem provoca fumaça em estação do metrô de Salvador e passageiros saem às pressas

Passageira diz que sentiu cheiro de borracha queimada antes de deixar o vagão

Thais Borges

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:23

Estação de Brotas Crédito: Reprodução/Arquivo CORREIO

Uma falha técnica assustou passageiros do metrô na estação de Brotas, na tarde deste sábado (12). Segundo passageiros ouvidos pela reportagem, um dos trens começou a apresentar fumaça e cheiro de queimado, o que foi associado a um incêndio. A concessionária que administra o metrô, porém, negou que tenha havido fogo no local.

A assessora e educadora social Elis Freire, que estava no local no momento em que tudo aconteceu, conta que o trem em que estava a bordo chegava à estação quando a fumaça começou.

“Todo mundo começou a gritar para quem estava conduzindo abrir a porta. Eu achei que alguém tinha ficado com o braço preso do lado de fora, porque (o trem) tinha acabado de abrir na estação Brotas e fechar", relata.

Foi quando ela sentiu cheiro de borracha queimada. “O pessoal ficou desesperado, até que o cara abriu a porta e a gente saiu correndo. E vimos a fumaça na estação toda. Mas, naquele vagão ali em específico, tinha muita fumaça. A gente saiu correndo, subiu as escadas e saiu da estação".