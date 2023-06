Incêndio atinge galpão em Valéria; casas do entorno foram evacuadas

Um galpão localizado no bairro Valéria, em Salvador, pegou fogo na noite desta segunda-feira (29). As chamas começaram por volta das 22h, na Rua Nova Brasília. Não houve feridos. O local, de acordo com testemunhas, abrigava produtos de revenda, como bolsas e guarda-chuvas.



As chamas foram controladas após a chegada do Corpo de Bombeiros ainda durante a noite. Na manhã desta terça-feira (30), os agentes trabalham no rescaldo.