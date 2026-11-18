EM CHAMAS

Incêndio atinge prédio empresarial em Salvador; bombeiros atuam no local

Não há registro de feridos

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:09

Incêndio atinge prédio empresarial em Salvador; bombeiros atuam no local Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um incêndio atingiu o Centro Empresarial Iguatemi, no Caminho das Árvores, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (18). As chamas começaram por volta das 7h, no quinto andar do edifício, e se espalharam até o sétimo pavimento.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado e está no local para combater o fogo. Segundo a TV Bahia, o incêndio teria começado na área de um aparelho de ar-condicionado e atingido pelo menos cinco salas comerciais.

Equipes dos bombeiros entraram no edifício para realizar buscas e verificar a situação nos pavimentos atingidos. Até o momento, não há registro de feridos.