TRAGÉDIA

Incêndio de grandes proporções destrói casa e interdita trânsito na Avenida Garibaldi

Chamas atingiram imóvel perto da Praça Lord Cochrane; proprietário tentou voltar à residência preocupado com animais

Wendel de Novais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:08

Incêndio atingiu casa e interditou Avenida Garibaldi Crédito: TV Bahia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa na Avenida Garibaldi, em Salvador, no fim da manhã desta quinta-feira (27). As chamas tomaram o imóvel, localizado nas proximidades da Praça Lord Cochrane, perto da subida da Rua Ferreira Santos, e parte da estrutura já começou a desabar. As informações são da TV Bahia.

O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que iniciaram o trabalho de combate e contenção das chamas. Por causa da intensidade do incêndio e da operação de emergência, uma via da Avenida Garibaldi no sentido Vasco da Gama precisou ser interditada.

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O proprietário do imóvel precisou ser contido por policiais militares após tentar entrar na residência. Ele estava preocupado com a possibilidade de cachorros ainda estarem dentro da casa.