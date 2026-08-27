Incêndio de grandes proporções destrói casa e interdita trânsito na Avenida Garibaldi

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:08
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa na Avenida Garibaldi, em Salvador, no fim da manhã desta quinta-feira (27). As chamas tomaram o imóvel, localizado nas proximidades da Praça Lord Cochrane, perto da subida da Rua Ferreira Santos, e parte da estrutura já começou a desabar. As informações são da TV Bahia.
O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que iniciaram o trabalho de combate e contenção das chamas. Por causa da intensidade do incêndio e da operação de emergência, uma via da Avenida Garibaldi no sentido Vasco da Gama precisou ser interditada.
Incêndio atingiu casa e interditou Avenida Garibaldi
O proprietário do imóvel precisou ser contido por policiais militares após tentar entrar na residência. Ele estava preocupado com a possibilidade de cachorros ainda estarem dentro da casa.
Até o momento, não há informações sobre vítimas nem sobre as causas do incêndio. A ocorrência segue em andamento e não se sabe ainda o que pode ter causado o incêndio que tomou a casa rapidamente.