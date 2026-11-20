SALVADOR

Incêndio em pizzaria no Rio Vermelho deixa uma pessoa ferida

Estabelecimento localizado na Avenida Juracy Magalhães Júnior precisou ser evacuado e interditado pela Defesa Civil de Salvador

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 19:08

Incêndio foi registrado na Avenida Juracy Magalhães Júnior, no bairro do Rio Vermelho Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma pessoa ficou ferida após um incêndio atingir a Pizzaria Lendária, na Avenida Juracy Magalhães Júnior, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O imóvel comercial precisou ser evacuado e interditado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) na tarde desta sexta-feira (20).

De acordo com o órgão, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência por meio do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC). O incêndio foi contido pelo Corpo de Bombeiros. A vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

Segundo avaliação preliminar da Codesal, a estrutura do imóvel aparentemente não sofreu danos, e os prejuízos ao estabelecimento se limitaram a perdas materiais. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.