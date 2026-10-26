CHAMAS

Incêndio em prédio de Salvador provoca pânico e evacuação em Brotas

Fogo atingiu apartamento no 8º andar do Edifício Parque Iguatemi, no domingo (25)

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:56

Incêndio em prédio de Salvador provoca pânico e evacuação em Brotas Crédito: Reprodução

Um incêndio em um apartamento provocou momentos de tensão e a evacuação de moradores do Edifício Parque Iguatemi, localizado na Rua Professor Ildefonso de Mesquita, no bairro Parque Bela Vista de Brotas, em Salvador, no domingo (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o fogo foi debelado pelas equipes. Ninguém ficou ferido, mas a unidade de resgate atendeu pessoas que inalaram fumaça. A causa do incêndio só será conhecida após perícia.

As chamas atingiram um apartamento no 8º andar do edifício. Durante a emergência, o sargento da Polícia Militar Alcântara, lotado na 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), ajudou na retirada dos moradores.

Morador do condomínio, o policial arrombou a porta do apartamento atingido na tentativa de conter as chamas. Diante da intensidade do fogo e da fumaça, passou a orientar famílias e crianças a utilizarem as escadas de emergência. O sargento também ajudou a retirar uma mulher cadeirante do 16º andar, conduzindo-a até o térreo.