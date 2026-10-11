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Incêndio em subestação deixa pelo menos três bairros sem energia em Salvador

Chamas começaram na tarde deste domingo (11)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 15:12

Pituba
Pituba Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Um incêndio na subestação de Amaralina interrompeu o fornecimento de energia para clientes de Amaralina, Pituba, Caminho das Árvores e região na tarde deste domingo (11). Não há informações sobre o que teria causado as chamas.

De acordo com a Neoenergia Coelba, equipes da distribuidora foram acionadas e atuam no local desde o início da ocorrência. "O fornecimento já está sendo restabelecido gradualmente e com segurança para os clientes afetados", diz trecho da nota oficial.

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O Corpo de Bombeiros também foi acionado e está no local. A corporação foi procurada, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Tags:

Salvador Energia

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