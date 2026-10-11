SEM LUZ

Incêndio em subestação deixa pelo menos três bairros sem energia em Salvador

Chamas começaram na tarde deste domingo (11)

Millena Marques

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 15:12

Pituba Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Um incêndio na subestação de Amaralina interrompeu o fornecimento de energia para clientes de Amaralina, Pituba, Caminho das Árvores e região na tarde deste domingo (11). Não há informações sobre o que teria causado as chamas.

De acordo com a Neoenergia Coelba, equipes da distribuidora foram acionadas e atuam no local desde o início da ocorrência. "O fornecimento já está sendo restabelecido gradualmente e com segurança para os clientes afetados", diz trecho da nota oficial.