FOGO

Incêndio em veículo destrói dois carros no Barbalho, em Salvador

Chamas atingiram fiação e quadros de energia

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:19

Fogo começou em veículo preto e se espalhou para carro cinza Crédito: Reprodução

Um carro pegou fogo na manhã deste sábado (29), na Ladeira do Funil, no bairro do Barbalho, em Salvador. As chamas tomaram completamente o veículo e provocaram uma intensa coluna de fumaça, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

O fogo também atingiu um segundo carro que estava estacionado nas proximidades, que ficou destruído. As chamas ainda alcançaram parte de imóveis da região, danificaram a fiação e derreteram quadros de energia.

Um restaurante localizado em frente ao ponto onde ocorreu o incêndio também foi afetado. O estabelecimento ficou tomado por fuligem após a ocorrência.

Fogo em carros assustou moradores e comerciantes da região 1 de 13

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e trabalhou para impedir que o fogo se espalhasse. Durante o incêndio, houve interrupção no fornecimento de energia na região, mas o serviço já foi restabelecido.

Apesar da intensidade do fogo e dos danos provocados, não houve registro de feridos.