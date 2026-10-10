CRIMINOSO

Incêndio que destruiu 23 ambulâncias inoperantes do Samu provoca risco de desabamento em galpão de feirinha do IAPI

Vistoria da Codesal identificou risco para trabalhadores e frequentadores do espaço; trecho deverá ser isolado após fogo atingir pátio do Samu

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 19:31

Incêndio atinge ambulâncias antigas do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador Crédito: Divulgação

A parede da feirinha do IAPI, em Salvador, foi danificada pelo calor de um incêndio ocorrido na tarde deste sábado (10), no estacionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a estrutura apresenta risco de desabamento, que pode atingir trabalhadores e frequentadores do espaço.

Após vistoriar a área, a equipe técnica do órgão recomendou o isolamento de um trecho do galpão da feirinha até que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir a segurança no local. A Codesal informou que já mantém contato com a equipe responsável pela gestão do espaço para definir as providências, entre elas a demolição da parede danificada.

Incêndio atinge ambulâncias do Samu em pátio da Prefeitura de Salvador 1 de 4

O incêndio também provocou danos em estruturas anexas utilizadas como depósito pelo Samu, incluindo o telhado e o reservatório de água. Para essas instalações, a Defesa Civil recomendou a interdição como medida preventiva.

Um edifício vizinho de três andares, que está na fase final de construção e permanece desocupado, também passou por avaliação. Embora não tenham sido constatados danos estruturais, a vistoria identificou cabos da rede elétrica danificados, uma janela quebrada e avarias nas unidades externas de aparelhos de ar-condicionado.

De acordo com a Codesal, o galpão da feirinha e o prédio vizinho não foram atingidos diretamente pelas chamas, mas suas estruturas sofreram aquecimento devido à proximidade com o fogo. Não houve registro de vítimas ou feridos.

A Defesa Civil informou que atuou na ocorrência em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

Em caso de emergência, a orientação é se afastar da área de risco, procurar um local seguro e acionar a Codesal pelo telefone 199, disponível 24 horas por dia. O órgão também recomenda o cadastro gratuito do CEP por SMS, pelo número 40199, para receber alertas preventivos.

A ocorrência

O incêndio atingiu, na manhã deste sábado (10), um pátio privativo da Prefeitura de Salvador, no bairro do Pau Miúdo, onde estavam armazenadas ambulâncias antigas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). As informações são da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e foram confirmadas pela Polícia Militar.

Segundo a secretaria, os veículos estavam fora de operação e aguardavam a conclusão do processo administrativo junto ao Ministério da Saúde para definir a destinação dos veículos.

A SMS reforçou que as ambulâncias não faziam parte da frota utilizada nos atendimentos diários à população. Também não havia equipes nos veículos, e não houve registro de feridos.

"Foi um incêndio de grandes proporções. A equipe tentou conter com extintores, mas não foi possível. Não houve dano ao prédio do Samu nem as ambulâncias em uso", afirmou o secretário da saúde de Salvador, Rodrigo Alves, que reiterou que o serviço não sofreu interrupção.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado para combater as chamas, e as autoridades policiais também foram mobilizadas.

De acordo com a SMS, a suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente. A hipótese deverá ser investigada pelos órgãos competentes. A SMS informou que dispõe de imagens que podem ajudar a polícia a identificar um possível responsável.

A Polícia Militar disse ter sido acionada para averiguar uma denúncia de incêndio em um galpão do Samu, no bairro de Iapi, em Salvador.

Segundo a PM, ao chegarem ao local, os policiais da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) encontraram as chamas se alastrando e isolaram a área. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar iniciaram o combate ao fogo.

Proposital

A suspeita de incêndio criminoso é reforçada por uma ocorrência anterior no mesmo pátio. Em 10 de agosto deste ano, houve uma tentativa de incendiar uma das ambulâncias desativadas estacionadas no local. Na ocasião, profissionais conseguiram controlar o princípio de incêndio antes que as chamas se espalhassem.

Durante a ocorrência foram encontrados uma bucha de aço e um pedaço de pano dentro de uma das ambulâncias. Os materiais levantaram a suspeita de uma tentativa de provocar o fogo. O caso foi registrado em uma delegacia para investigação.