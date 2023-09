Inclusão de pessoas negras em cargos de poder é essencial para agenda ESG

. Crédito: Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Grande parte dos moradores de Salvador sabe que sexta-feira é dia de vestir roupas brancas. Para os adeptos do candomblé, o costume é uma forma de reverenciar Oxalá. Mas o que isso tem a ver com os conceitos de ESG (Ambiental, Social e Governança)? Empresas alinhadas com os princípios da agenda sustentável devem respeitar direitos dos seus funcionários, inclusive o de manifestar sua religiosidade. Os desafios do ESG e os empreendimentos encabeçados por pessoas pretas foram tema de debate, no último dia do II Fórum ESG Salvador, realizado entre terça (30) e quarta-feira (31).

O ciclo de debates e discussões da segunda edição do Fórum foi encerrado com uma provocação: uma empresa ou órgão público só está alinhada aos princípios do ESG se for verdadeiramente comprometida com a diversidade. Em uma cidade onde a população é majoritariamente negra, como a capital baiana, a urgência em ter pessoas pretas ocupando espaços de liderança é ainda mais gritante.

Nilzete Santos, empresária e fundadora da Afrotours, agência pioneira em turismo afro religioso na Bahia, abordou a necessidade de empresários estarem atentos às demandas que a diversidade cultural traz para o mundo corporativo. Para além das questões voltadas ao meio ambiente, o ESG diz respeito aos direitos humanos, investimento social e relacionamento com a comunidade.

“Como vocês vão lidar com uma pessoa de matriz africana que trabalha em uma grande empresa e que, na sexta-feira, tem que vestir branco? Ou se um funcionário disser que precisa vestir somente branco durante um mês por obrigação religiosa? O líder tem que entender e facilitar o acesso ao direito à religião”, questionou Nilzete Santos para uma plateia em que predominavam pessoas brancas.

A provocação foi feita durante o painel ‘Desafios do ESG no Afroempreendedorismo e Afroturismo’, mediado pela editora-chefe do CORREIO Linda Bezerra e que contou com a participação de três empresários negros. Participaram da discussão Lucas Reis, CEO da Zygon; Igor Leo Rocha, CEO da AfroSaúde e Nilzete Santos. O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho também participou do painel.

Na Bahia, 79% dos donos de negócios são negros, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, no segundo trimestre do ano passado. O estado é o sexto do país com mais empresários negros e a taxa é superior a média nacional, que é de 52%. A pesquisa considerou como donos de negócios (DN) microempreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas, com faturamento de até R$4,8 milhões por ano.

Apesar de a taxa da Bahia ser considerada boa, um longo caminho ainda precisa ser trilhado para o combate à desigualdade racial. O levantamento do Sebrae aponta que em comparação com donos de negócios brancos, os negros são menos escolarizados, trabalham mais por conta própria, possuem negócios menores e têm menor rendimento.

As informações da pesquisa traduzem a importância da criação de políticas públicas e ações afirmativas no universo corporativo. “Os funcionários que são admitidos em empresas por meio de políticas de diversidade devem ser incluídos e se tornar líderes. A partir do lugar de poder que as pessoas vão conseguir fazer as mudanças”, pontuou Igor Leo Rocha, CEO da health tech focada em desenvolver soluções tecnológicas para a comunidade negra na área da saúde.

Criatividade Os integrantes do debate também ressaltaram que, para além da preocupação social, a diversidade de classes, etnias e gêneros, contribui para o lucro nas empresas. Através da participação de pessoas diferentes, ideias inovadoras e criativas são pensadas e colocadas em prática, como ressaltou Lucas Reis.

“Ao invés de tentarmos replicar o que acontece no Vale do Silício ou em qualquer outro lugar, nós devemos partir de raízes que são nossas. Se criarmos inovações a partir de um repertório que tem origem nos nossos povos, passamos a ser originais. Isso se reflete em soluções criativas”, disse o CEO da Zygon, empresa de dados e tecnologias.

A importância da diversidade fica ainda mais evidente em Salvador, onde a mistura de culturas é potência criativa e financeira, como pontuou o secretário Pedro Tourinho. "Salvador não pode dizer que é a capital do ESG se não trabalhar a essência da diversidade. Isso passa por pessoas brancas, como eu, abrirem espaço para que os verdadeiros protagonistas da cidade tomem lugares de poder e tenham poder de decisão”, disse em entrevista à reportagem.

Jamile Cerqueira, empreendedora negra que esteve na plateia e acompanhou os dois dias de evento, aprovou as discussões trazidas no painel. Para a fundadora da Madame Nalwango, startup especializada em estampas africanas, a diversidade é o caminho para a implementação do ESG na sociedade baiana. “Ouvir empreendedores reais e entender o que eles têm feito para que a governança favoreça o povo preto e periférico, torna mais evidente que o desenvolvimento passa pela diversidade”, afirmou.

A inclusão de pessoas com vivências e histórias de vidas distintas pode não ser garantia de sucesso, mas não há dúvidas de que é um facilitador. “A diversidade torna as empresas ricas socialmente. A corporação que tem em seu quadro pessoas diversas e empáticas com causas distintas, representa verdadeiramente a sociedade”, finalizou Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO.

