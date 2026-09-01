ALTO RISCO

Inema emite alerta de radiação extrema para Salvador e mais 17 cidades na Bahia; veja previsão

Cuidados devem ser redobrados entre 10h e 16h

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:38

Inema emite alerta de radiação extrema para Salvador e mais 17 cidades na Bahia Crédito: Shutterstock

A radiação ultravioleta (IUV) deve permanecer em níveis muito altos ou extremos na Bahia ao longo desta semana. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), os índices devem variar entre 9 e 12 nas 18 cidades monitoradas pelo órgão. A previsão é válida até domingo (6).

Em Salvador, o índice deve ficar em 10 até quinta-feira (3) e subir para 11, considerado extremo, entre sexta (4) e domingo (6). Feira de Santana deve apresentar comportamento semelhante. Já Paulo Afonso, Juazeiro e Remanso podem atingir IUV 12 no sábado (5) e no domingo. Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu também devem alcançar esse patamar no domingo.

Os dados foram elaborados com informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Apesar dos níveis elevados, os valores estão dentro do padrão climatológico esperado para o período no estado.

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O Índice Ultravioleta mede a intensidade da radiação UV que chega à superfície e os possíveis efeitos da exposição sobre a saúde. De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), índices entre 8 e 10 são considerados muito altos, enquanto valores acima de 11 são classificados como extremos.

Diante da previsão, o Inema recomenda atenção redobrada durante a exposição ao sol, principalmente entre 10h e 16h. O órgão orienta o uso de protetor solar, chapéu e óculos com proteção contra raios UV, além da hidratação.

Previsão do tempo

Além da radiação elevada, a Bahia terá predomínio de tempo seco e ensolarado nesta terça-feira (1º). Salvador, Região Metropolitana, Recôncavo e Litoral Norte podem registrar pancadas de chuva pela manhã, com tempo firme à tarde.

No Oeste, Sudoeste e Vale do São Francisco, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% nas horas mais quentes.

Para quarta-feira (2), a aproximação de um sistema frontal deve provocar chuvas de moderada a forte intensidade no Extremo Sul. Na capital e no Recôncavo, são esperadas chuvas passageiras pela manhã.