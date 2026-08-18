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Influenciador de conteúdo adulto é solto em Salvador após viralizar nas redes durante prisão

Adailton Honorato, de 23 anos, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:56

Influenciador de conteúdo +18 é preso em Salvador por suspeita de tráfico de drogas
Influenciador de conteúdo +18 foi preso em Salvador por suspeita de tráfico de drogas Crédito: Reprodução / Redes sociais

O influenciador de conteúdo adulto Adailton Honorato, de 23 anos, foi solto em Salvador após a Justiça revogar sua prisão preventiva. A decisão ocorreu na segunda-feira (17). 

Em nota, nas redes sociais, ele declarou que respeita a Justiça e os esclarecimento sobre o caso serão "prestados no ambiente adequado e por meio de sua defesa técnica". 

Adailton havia sido preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, ele estava entre três homens que teriam tentado fugir durante uma abordagem policial. Conforme a corporação, os suspeitos também teriam descartado invólucros com drogas e celulares durante a fuga.

Júnior Honorato

Influenciador de conteúdo +18 é preso em Salvador por suspeita de tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais
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Influenciador de conteúdo +18 é preso em Salvador por suspeita de tráfico de drogas por Reprodução / Redes sociais

Na ação, foram apreendidos 45 potes, 10 pinos e três sacos com uma substância semelhante à cocaína, além de três celulares e um relógio. Dois homens, de 23 e 32 anos, foram conduzidos à Central de Flagrantes (Cenflag/Salvador) e autuados em flagrante por tráfico. O terceiro foi ouvido e liberado.

Mesmo após a prisão, o perfil de Adailton ganhou repercussão nas redes sociais. Ele conquistou mais de 100 mil novos seguidores desde que foi detido. Nas plataformas, o influenciador publica principalmente conteúdos relacionados a exercícios físicos e aparece com frequência usando roupas íntimas ou peças de banho.

Tags:

Influencer Júnior Honorato

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