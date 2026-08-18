TRÁFICO DE DROGAS

Influenciador de conteúdo adulto é solto em Salvador após viralizar nas redes durante prisão

Adailton Honorato, de 23 anos, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 07:56

Influenciador de conteúdo +18 foi preso em Salvador por suspeita de tráfico de drogas Crédito: Reprodução / Redes sociais

O influenciador de conteúdo adulto Adailton Honorato, de 23 anos, foi solto em Salvador após a Justiça revogar sua prisão preventiva. A decisão ocorreu na segunda-feira (17).

Em nota, nas redes sociais, ele declarou que respeita a Justiça e os esclarecimento sobre o caso serão "prestados no ambiente adequado e por meio de sua defesa técnica".

Adailton havia sido preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, ele estava entre três homens que teriam tentado fugir durante uma abordagem policial. Conforme a corporação, os suspeitos também teriam descartado invólucros com drogas e celulares durante a fuga.

Júnior Honorato 1 de 13

Na ação, foram apreendidos 45 potes, 10 pinos e três sacos com uma substância semelhante à cocaína, além de três celulares e um relógio. Dois homens, de 23 e 32 anos, foram conduzidos à Central de Flagrantes (Cenflag/Salvador) e autuados em flagrante por tráfico. O terceiro foi ouvido e liberado.